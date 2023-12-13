دعاية وتعقيد لجهود السلام.. - باحثة غربية تكشف الأهداف الرئيسية لتهديدات الحوثي حول البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت باحثة غربية بارزة إن الحوثيين يكثفون التهديدات ضد حركة المرور الإسرائيلية في البحر الأحمر في محاولة لتعزيز الدعم الشعبي في اليمن، وتأمين تنازلات من المملكة العربية السعودية في مفاوضات السلام، بالإضافة لتعريض الشحن والتجارة الدوليين للخطر لضمان أن يكون للصراع في غزة عواقب بعيدة المدى.

وأضافت إليزابيث كيندال، خبيرة شؤون الشرق الأوسط ورئيسة كلية جيرتون بجامعة كامبريدج، لصحيفة عرب نيوز اللندنية "لقد تمت معايرة وحسبة التصعيد الحوثي بعناية بهدف خلق قشرة من التناسب".

وقالت كيندال إن التهديد “بدأ كتحذير شفهي، ثم تحول إلى إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار التي فشلت في معظمها، ثم تحول إلى الشحن المرتبط بإسرائيل، والآن إلى جميع السفن المتجهة نحو إسرائيل”.

وأكدت أن "هذا التهديد المتزايد يهدف على الأرجح إلى الحصول على أقصى قدر من الدعاية، واختبار الخطوط الحمراء، وتعقيد جهود الحل".