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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أفضل 4 أنواع من الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد

كشف خبراء أن الكبد لديه القدرة الفريدة على تجديد نفسه بعد التلف، ويمكن أن يكون لخيارات الطعام والشراب تأثير كبير على هذا العضو.

وبحسب الخبراء إحدى المجموعات الغذائية المهمة بشكل خاص هي الخضروات ومنها:

الشمندر

تشير البيانات الحالية إلى أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في جذر الشمندر الأحمر ، والتي تسمى betalains لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، من المهم ملاحظة أن هذه النتيجة خاصة بالشمندر الأحمر وأنواع أخرى من البنجر، مثل البنجر الذهبي، قد لا تحتوي على نفس مستويات مضادات الأكسدة. حسب " روسيا اليوم".

البروكلي

يشير الخبراء إلى أن العناصر الغذائية المحددة الموجودة في الخضروات الصليبية - مثل البروكلي - مفيدة بشكل خاص لسلامة الكبد.

كرنب بروكسل

يمكن أن يحسن الهضم ويوفر أطنانا من الفيتامينات والمعادن، ويحتوي أيضا على مركبات نباتية يُرى أنها تساعد في وظائف الكبد.

اللفت والسبانخ

ووجدت دراسة حديثة أن تناول السبانخ الخام يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وكلما زاد استهلاك السبانخ، قل خطر الإصابة بالمرض.