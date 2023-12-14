إب.. لقاء قبلي يندد بحالة الفوضى وتأجيج مليشيا الحوثي للصراعات المسلحة في "العدين"

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد وجاهات ومشايخ وشخصيات اجتماعية بحالة الفوضى الأمنية وتأجيج مليشيا الحوثي للصراعات المسلحة في مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن).



جاء ذلك في لقاء قبلي موسع لمشايخ ووجاهات مديريتي العدين وريف إب، على خلفية عودة المواجهات القبلية في منطقة "خباز" بمديرية العدين وملاحقة المليشيا للشيخ عبدالواحد أحمد مرشد الشهاري أحد مشايخ القبيلة، وأمين عام المجلس المحلي بمديرية العدين ومحاولة اعتقاله منذ عدة أيام دون وجود أي سبب ومصوغ قانوني.



وقالت مصادر قبلية، إن المشايخ والوجاهات نددوا في كلماتهم خلال الملتقى الذي شهدته قاعة الملكية بمدينة إب، بالتعسفات الحوثية وسعي المليشيا لتأجيج الفوضى الأمنية والاقتتال بين الأسر والقبائل بمديرية العدين بمافي ذلك النزاع والمواجهات المسلحة القائمة بين قبيلة آل الشهاري وقبيلة الدميني منذ نحو عامين.



وأكدت المصادر أن الاجتماع القبلي ـ الذي دعت له قبيلة الشهاري إحدى أكبر الأسر في مديرية العدين ـ خرج بالعديد من النقاط والتوصيات وفي مقدمتها مطالبة سلطة الأمر الواقع الحوثية بوقف ملاحقة الشيخ الشهاري.



الشيخ الشهاري

كما طالب اللقاء سلطات المليشيا بتطبيق النظام والاجراءات الأمنية والقانونية في أجهزة الأمن والنيابة والقضاء، بحيادية واستقلالية تامة وتطهير تلك الأجهزة من الدخلاء عليها.



وحذّر الحاضرون في اللقاء القبلي المليشيا "من استمرار سياسة تأجيج الصراع والاقتتال بين المواطنين والقبائل الرامي إلى صنع ثارات قبلية لا تخمد نارها وتظل لقرون من الزمن وايقاف ممارسات الابتزاز المالي للقبائل والمواطنين من قبل تلك القيادات الأمنية الحوثية" وفقا للمصادر.



وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل دور المشايخ والوجاهات الاجتماعية والقبلية والاعلامية لنشر ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي بين كافة أبناء الأسر والقبائل ونبذ ثقافة الكراهية والمناطقية والعنصرية والكف عن الخطاب الإعلامي الداعم والمحرض لاستمرار الفتنة والاقتتال بين قبيلة الشهاري وقبيلة الدميني.



كما أكد الحاضرون على الوقوف صفاً واحداً ضد ممارسات المليشيا التي تفتعل المشاكل وتذكي الصراعات وعدم السماح لها بشق النسيج الاجتماعي وتوريث الثارات بين القبائل.



وخلال الأيام الماضية عادت المواجهات المسلحة بين أسرتي (الشهاري) و(الدميني) في عزلة خُباز التابعة لمديرية العدين، والتي تغذيها مليشيا الحوثي منذ نحو عامين وسقط فيها حتى الآن ثمانية قتلى وعشرات الجرحى من طرفي الصراع علاوة على تضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات.

