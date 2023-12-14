مليشيا الحوثي تمنع أسرة الفقيد "نجيب العوج" من إقامة مجلس عزاء له في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الخميس، أسرة وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية الراحل الدكتور نجيب العوج من إقامة مجلس عزاء له في مسقط رأسه بمدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن أطقم حوثية بقيادة المدعو "حميد منصور الرازحي" المُعيّن من المليشيا نائبا لمدير أمن المحافظة، قامت باقتحام صالة "إشبيلية" بمنطقة الصلبة بمدينة إب، ومنعت إقامة مجلس عزاء للفقيد العوج وطردت الحاضرين منه القاعة.



وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بإغلاق القاعة واختطفت حارسها وأودعته أحد سجونها.



وأشارت المصادر إلى أن أسرة الفقيد اضطرت إلى الرجوع إلى جوار منزل والد الفقيد واستقبلت المعزين في رصيف الشارع، رغم محاولات المليشيا منع توافد المعزين، وسط استنكار وغضب شعبي عارم.



يُشار إلى أن المليشيا كانت قد اقتحمت منزل والد الوزير الراحل في أواخر العام 2021 بمدينة إب وطردت الساكنين فيه ووضعته تحت الحراسة الأمنية، ضمن إجراءات مصادرة أملاك المسؤولين وقيادات الدولة والمعارضين للانقلاب.



وتوفي الوزير العوج الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات الإمارات بعد نوبة قلبية مفاجئة.

