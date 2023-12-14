القسام تعلن قنص 4 جنود صهاينة واستهداف قوة راجلة وتدمير دبابات وناقلات جند بمحاور غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قنص 4 جنود إسرائيليين شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد من أعلنت قنصهم اليوم الخميس إلى 14 ضابطا وجنديا للاحتلال، في حين أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني في المعارك بجنوب غزة.



وقالت القسام -في بيانات مقتضبة على منصة تليغرام- إن مقاتليها تمكنوا من" قنص 4 جنود صهاينة شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".



وأضافت أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوب شرق مدينة خان يونس.



وفي وقت لاحق مساء الخميس، قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها..



كما أعلنت كتائب القسام، في بيان أخر مساء الخميس، أن مجاهديها استهدفوا قوة راجلة بقذيفة مضادة للأفراد في حي الشجاعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح



وقالت الكتائب أنها استهدفت 4 دبابات من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 في مشروع بيت لاهيا وكذا استهداف دبابتين في تل الزعتر شمال قطاع غزة.



وأفاد مصدر ميداني بالقسام، بأن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر ببيت لاهيا.



وقالت القسام أيضا إنها قصفت حشودا للاحتلال في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية، مضيفة، "مجاهدونا وسرايا القدس قصفوا تجمعا لقوات العدو المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف هاون".



وقبل قليل، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن ضابطا و7 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.



كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني في المعارك بجنوب غزة، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الكتيبة 12 بلواء غولاني المصاب تولى القيادة خلفا لقائد الكتيبة المصاب بداية الحرب.



وكانت القسام، أعلنت صباح الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، شرقي مدينة غزة.



وقالت الكتائب -في بيان- إنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال في حي الشجاعية أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.



كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية، و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.



وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة ياسين.



ولا تعد عملية القنص اليوم هي الأولي التي تنفذها القسام ضد قوات إسرائيلية مشاركة في المعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



إحصائية الاحتلال



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف صباح اليوم، عن ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة إلى 648، والقتلى إلى 116.



وبحسب المعطيات الأخيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه 445 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال إن 29 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا بالمعارك في غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية. ويحصي الجيش الإسرائيلي في قوائم ضحاياه من الضباط والجنود من يتم السماح بنشر أسمائهم فقط.



وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجوم طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيدا، و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.



المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة + الأناضول