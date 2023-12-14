شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس يعيد تشكيل الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. الأسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر الرئيس الزُّبيدي يصدر قراراً بعضوية (371) شخصاً في الجمعية الوطنية يمثلون محافظات الجنوب وفقاً لمعيار المساحة والسكان الآتية أسماؤهم: 1- علي عبدالله سالم الكثيري رئيساً 2- عصام عبده علي أحمد نائباً 3- نصر صالح هرهره مقرراً 4- اعتماد أحمد أحمد ناصر 5- الخضر أحمد عوض الكرعة القميشي 6- امتثال أبوبكر بربهاي 7- انتصار خميس عبدالله احمد 8- ايهاب منصور علي حسن 9- إبراهيم حسين أبوبكر الجفري 10- إسكندر صالح علي الطفي 11- إيمان محسن عوض شيخان 12- أبوبكر ابراهيم الماس 13- أبوبكر حسين خويدم أحمد بلحاف 14- أبوبكر عوض صالح باجوه 15- أحمد الوعيل حسين أبوبكر 16- أحمد سالم أحمد مثنى 17- أحمد سالم صالح لخلع 18- أحمد سالم محسن عيدروس السليماني 19- أحمد سعيد حسن محمد الزعوري 20- أحمد سعيد سليمان عبدالله 21- أحمد سعيد مصبح كده 22- أحمد صالح أحمد فيصل 23- أحمد طالب علي بن قروان 24- أحمد عبدالرحمن محمد باشراحيل 25- أحمد عبدالله سالم البهيشي 26- أحمد عقيل باراس 27- أحمد علي أحمد الجعري 28- أحمد علي بارعيده 29- أحمد علي حسين الكتلة الخليفي 30- أحمد عيسى رعفيت 31- أحمد عيسى سياكه ثابت 32- أحمد محمد عبود العطاء 33- أحمد محمد فرج الخليفي 34- أحمد ناصر عمر باعوضه 35- أرسلان أحمد محمد صالح السقاف 36- أرسلان جواد محمد همشري 37- أروى عبدالحكيم عبدالله علي 38- أسماء أحمد صالح السباعي 39- أسمهان مردف مرعي بن بريك 40- أشيد هيثم قائد نصر 41- أصيل صالح عبدالله محمد الحوشبي 42- أعياد صالح محمد باعامر 43- أكرم أحمد عبدالله باشكيل 44- أماني عبدالله ناصر عنبر 45- أماني عمر ذيبان 46- أميمة عبدالقادر علي سعدون 47- أندى حسن عبدالله قاسم 48- أنسام عقيل صالح منذوق 49- أنور أحمد صبيح 50- أنور محمد صالح باعشر 51- أنيس يوسف علي لقمان 52- أنيسة طربوش محمد سيف 53- أوسان محمد عمر باحسين 54- أياد عماد أحمد غانم 55- بخيت محسن سعد يسهول 56- بدر الدين محمد حسن هندا 57- بدر فضل عبدالله العرابي 58- تمام محمد علي باشراحيل 59- جابر محمد صالح الوحيش 60- جاكلين محمد منصور البطاني 61- جمال أبوبكر عوض عباد 62- جمال سالم محمد باهرمز 63- جمال علي بن علي مثنى حسين 64- جميل نوخده السنح بلحاف 65- جنيد محمد زين الجنيدي 66- جواد حسين مكاوي 67- جوليت عياش علي محمد 68- جياب عبدالله محمد الجعبي 69- حامد محمد حبلان الجدحي 70- حسان مهدي حسان بلحاف 71- حسن سالم علي الجيلاني 72- حسن سالمين عوض باتيس 73- حسن علي عبدالله باسمير 74- حسن منصر غيثان الكازمي 75- حسين أحمد عبدالله البكيري 76- حسين صالح الغلام العمودي 77- حسين عمر احمد باصالح 78- حسين عمر محمد ديان 79- حسين مثنى مسعد العاقل 80- حمدي غازي أحمد محمد 81- حنان محمد فارع أحمد 82- حيدرة ناصر هادي الجحما 83- خال علي بريك الشيوحي 84- خالد سعيد ثابت سعيد 85- خالد عبدالله أحمد الفياضي 86- خالد علي ناصر صالح 87- خالد عمر عبدالله العبد 88- خالد عوض أحمد باعنتر 89- خالد مثنى أحمد سعيد الحريري 90- خالد محسن خليفي 91- خالد مستهيل علي باكريت المهري 92- خالد منصور السليماني 93- خالد هود عوض باغريب 94- خلود عبدالوهاب عبدالله 95- رامي أحمد بن أحمد سعيد 96- رائد علي صالح مانع المزاحمي 97- رائد محمد سالم باجابر 98- رمزي عبدالله ناصر الشعيبي 99- رمسيس يونس أحمد صالح 100- رندا علي صالح عمر 101- زيد عائض عبود بن حريز 102- سالم أحمد بن دغار 103- سالم أحمد جرامام رعنبوت 104- سالم أحمد سالم باراس 105- سالم أحمد عيسى المقدم 106- سالم حسين زين الشبحي 107- سالم ربيع سعيد بازار 108- سالم سعيد أحمد المرشدي 109- سالم صالح محمد الصادر العقيلي 110- سالم صالح محمد ناصر الدياني 111- سالم عمر سالم باشادي 112- سالم عوض سعيد قسيبه 113- سالم مبارك عمر بن سميدع 114- سالم محمد حزمي بلحاف 115- سالم محمد سالم السعدي 116- سالم محمد عبدالله البدوي 117- سالم ناصر طالب سريع 118- سالمين الجويد باسلوم السيباني 119- سامي حسن ثابت السعدي 120- سامي عيدروس خيران 121- سامي محمد سعيد باهيصمي 122- سعد عاشور محروس 123- سعيد ابراهيم سيدون كلشات 124- سعيد أحمد بن إسحاق 125- سعيد أحمد سعيد المحمدي 126- سعيد باعوض المحمدي 127- سعيد حسين سعيد باوزير 128- سعيد ضاوي سعد علي 129- سعيد علي سعيد بن هامل 130- سعيد عمر محمد عثمان 131- سلمى أحمد محمد علي 132- سلمى عمر صالح بازريع 133- سلمى عوض عبود الكثيري 134- سمية عمر سعيد السباعي 135- سميرة عبداللاه علي محمد 136- سهام سعد ثابت الردفاني 137- سهى عبدالله محمد سالم 138- شاكر محفوظ عبيد بنش 139- شفاء أحمد حسن الجنيدي 140- شكيل عبدالصمد عبدالشكور محمد 141- شمسان مقبل ناجي طالب 142- شوقي محسن محمد قحطان 143- صالح حسن هادي أحمد العامري 144- صالح خالد طالب عبدالقوي اليزيدي 145- صالح سالم أحمد العمودي 146- صالح سالم صالح فرج 147- صالح سالمين عمر بن مخاشن 148- صالح سعيد لحمر باعوضة 149- صالح سعيد محسن الدياني 150- صالح علوي المقيد العلهي 151- صالح علي الدويل باراس 152- صالح علي صالح بلال 153- صالح قاسم محسن الحكم 154- صالح مبخوت عبدالله بن ماخش 155- صالح محمد باطوق العمودي 156- صالح محمد عبدالله المجعلي 157- صالح مسلم رميدان الصيعري 158- صالح يسلم عوض با زقامه 159- صبري شايف محمد قاسم 160- صلاح عمر علوي البيتي 161- صوفيا مهدي محسن الهدار 162- طارق عبدالمنصف أحمد بازرعة 163- طارق عوض أحمد بن سلم 164- طارق مبارك محمد بن بشر النهدي 165- طارق محمد صالح العتيقي 166- طارق محمد عبدالله الدغاري 167- طالب عبدالله باجري 168- طاهر عبدالله أحمد المحضار 169- عارف رويس البزعلي 170- عارف صالح بادهري 171- عامر محمد مساعد الحريري 172- عائشة عبدالعزيز عبدالرب 173- عباس عبدالله سالم العسل 174- عباس محمد ناجي صنيج 175- عبدالحكيم ربيع صالح بن عجاج 176- عبدالحكيم سعيد منصور الملعسي 177- عبدالحميد محمد عبدالله الدرويش 178- عبدالحميد ناصر عبدالله صالح 179- عبدالخالق أحمد جمعان بن حيدرة 180- عبدالخالق حسين محمد حطبين 181- عبدالرب صالح علي الحدي 182- عبدالرحمن حسين المسيبلي 183- عبدالرحمن عبود علي الشاوي 184- عبدالرحمن علي أحمد الشرفي 185- عبدالرحمن محمد عبدالله الشعوي 186- عبدالرقيب يسلم أحمد الشنبكي 187- عبدالسلام أحمد عوض الحني 188- عبدالعزيز مهدي سالمين بن لكسر 189- عبدالغني سالم رزقي عنبر العنبري 190- عبدالفتاح جمال سعيد قائد 191- عبدالفتاح عبدالكريم القطيبي 192- عبدالفتاح عبدالله ناصر الدهمشي 193- عبدالفتاح مثنى قاسم الشاعري 194- عبدالفتاح محمد بن محمد الدويل 195- عبدالقادر عوض باجبير 196- عبدالكريم صالح النامس احمد 197- عبداللطيف سعيد بلحويصل الجابري 198- عبدالله الخضر ناصر الوادي 199- عبدالله أحمد باصهيب 200- عبدالله أحمد محمد العلوني 201- عبدالله ثابت أحمد القاضي 202- عبدالله عبدالصمد أحمد باراس 203- عبدالله عمر عبيد باسيف 204- عبدالله عوض علي عريق 205- عبدالله قاسم ناجي محسن 206- عبدالله كرامة بن مشدود العامري 207- عبدالله محمد عبدالله الجمحي 208- عبدالله مهدي سعيد أحمد 209- عبدالله يسلم عوض باعريم 210- عبدالناصر ناصر مرجان بن ناصر 211- عبدالواسع صالح أحمد شعفل 212- عبدربه محمد الطاهري المصعبي 213- عبده صالح علي المعطري 214- عبود عبدالله مسعد علي 215- عزالدين محمد محي الدين الصبيحي 216- عزيز سالم باحميد 217- عصمت محمد مقبل أحمد الفقيه 218- علوي علي بن علي سعد عيدان 219- علي أحمد النميري 220- علي خالد عمر بازياد 221- علي خميس عبيد الصويل 222- علي سالم محمد جازع الطوسلي 223- علي صالح علي مقهد الخليفي 224- علي عبده صالح عبدالله 225- علي عمر سعيد باداؤود 226- علي عوض سالم محمد 227- علي محفوظ سعيد بن جعره 228- علي محمد صالح البكري 229- علي محمد علي الزويدي 230- علي محمد علي السقاف 231- عليا سعد مبخوت الحريزي 232- عمار مثنى ثابت حسين 233- عمر أحمد باحميد الحامدي 234- عمر سالم عمر باجرادنه 235- عمر سعيد باشقار بارشيد 236- عمر عبدالله عبدالرحمن باعباد 237- عمر عوض الدابي 238- عمر عوض عمر خريص 239- عمر محمد أحمد المحمدي 240- عمرو جمال علي أحمد 241- عهود عبدالله عبدالكريم باحميش 242- عوض أحمد بن أحمد بن جميل 243- عوض أحمد يسلم باحبارة 244- عوض بن عوض عبدالله الصلاحي 245- عوض عيضة غنام بن مكوم الصيعري 246- عوض معروف عبدالله باجرش 247- عيدروس أحمد محمد حقيس 248- عيدروس محمد يسلم سابد 249- عيسى أحمد سعيد رعفيت 250- عيسى محمد يسلم علي 251- عيشة طالب ثابت عبادل 252- غسان طالب محمد مهدي العولقي 253- فارس محمد حسين راشد 254- فارس محمد محمود 255- فاطمة ثاني أحمد محمود 256- فاطمة محمد سعيد سعدان 257- فاطمة محمد هادي العاقل 258- فتحي عمر سالم باعباد 259- فضل أحمد هماش صلاح 260- فضل عبدالله يحيى الربيعي 261- فضل كرامة الرعي بن عويضة 262- فهد يحيى اليزيدي 263- فهمي أحمد محمد سالم الذنبة 264- فهمي ناصر سعيد الصهيبي 265- فيصل غالب سيف حلبوب 266- فيصل محسن علي النجار 267- فيصل محمد عبدالله بلعيدي 268- قاسم حمود مثنى سعيد 269- قاسم صالح ناجي أحمد 270- قاسم عثمان أحمد الداعري 271- قاسم محمد قاسم العاقل 272- قائد شائف حسين الحسن 273- كامل محمد سعيد زعبنوت 274- كمال صلاح عبدالله الديني 275- لؤي فيصل صبري 276- ليلى ناصر مسلم القميري 277- ماجد عباس صالح المشرقي 278- ماجد عوض سعيد باحويرث 279- مازن علي محمد موجر 280- مازن محسن علي أحمد 281- ماهر حسن صالح محمد 282- مبارك سعيد هندي علي 283- مبارك عبدالله بن عبودان الجابري 284- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار 285- مجاهد سالمين بن علي الحاج 286- مجدي رمضان بالطيور 287- محسن حسين علوي بن حفيظ 288- محسن سالم صالح باسد 289- محسن علي محسن الوحيري 290- محمد الدولي عبدالله حديد 291- محمد أبوبكر محمد باعباد 292- محمد أبوبكر محمد خليفة 293- محمد أحمد بامزعب 294- محمد أحمد بن هرهرة 295- محمد أحمد حيدرة الشقي 296- محمد أحمد زين بن شجاع 297- محمد أحمد شيخ الفاطمي المصعبي 298- محمد أحمد عوض الأحمدي 299- محمد أحمد مبارك أحمد جزار 300- محمد أحمد مبارك باوادي 301- محمد حميد هاشم الشعبي 302- محمد سعيد سعد أحمد الجريري 303- محمد سعيد مثنى المرهبي 304- محمد صالح ناصر مقلم الخليفي 305- محمد عبدالحميد محمد عبدالهادي 306- محمد عبدالله باقطيان 307- محمد عبدالله حامد الحامد 308- محمد عبدالملك كرامة عبدالحافظ 309- محمد عبدربه أحمد المنصوري المصعبي 310- محمد علوي عمير عبدالله 311- محمد علي عبدالله منصور الجنيدي 312- محمد علي محمد بازرعة 313- محمد علي ناصر العوش 314- محمد علي هادي ناصر 315- محمد عوض سالم صالح الخليلي 316- محمد عوض يسلم الصيعري 317- محمد مبارك علي باكريت 318- محمد محسن محمد أحمد السيد 319- محمد ناصر محمد بن رشيد 320- محمد ناصر محمد عبدالله العمود 321- محمود شايف حسين 322- محمود عبدالرب صالح القفعي 323- محمود عبدالله محسن الجعشاني 324- محمود علي عاطف العطوي 325- مختار علوي سعيد القشبري 326- مدين حيدرة علي الادريسي 327- مرشد صالح فرج سلامة الكثيري 328- مروان عبدالله مانع صالح 329- مروان علي العبد الحمومي 330- مريم أحمد عبدالله همام 331- مريم عثمان سعيد العمودي 332- مزهر محمد سويدان بن ماضي 333- مشتاق علي داغم محمد 334- مطلق حسن قائد المعكر 335- مطيع سالم صالح بادخن 336- منشر سالم سعد المنهالي 337- منصور صالح أحمد سعيد الصماتي 338- مهدي حسين جعبل الفضلي 339- ناجي صالح فهيد الحارثي 340- ناجي محمد ناجي العربي 341- نادرة عبدالقدوس عبدالخالق عبدالرزاق 342- ناصر الخضر محمد ناصر 343- ناصر أحمد حويدر 344- ناصر حسن سالمين بامزعب 345- ناصر عاطف دهمس الكازمي 346- ناصر محمد عوض عرزان 347- ناظم مبارك علي قبلان 348- نائف محفوظ سعيد بن غانم 349- نبيل صالح محمد صوحل 350- نبيهه سالم أحمد بافرج 351- نجوى محمد فضل سعيد 352- نجوى ناصر علي عنيني 353- نصر عبدالله حيدرة السليماني 354- نصر فضل الشاووش 355- هارون مقبل الصمة الحميدي 356- هاني معيبد محمد كلشات 357- هشام قاسم الجاروني 358- هشام كرامة عبود الجابري 359- هناء محسن محمد بن شحنه 360- واثق رشاد أحمد محمد 361- وجدان أحمد سبيت سحاليل 362- وسام سلطان عبدالقادر حميد 363- وسيم عبد ناصر صالح الحوشبي 364- وضاح قاسم ثابت بن عطية اليافعي 365- وضاح محمد صالح العوسجي 366- وضاح نصر عبيد ناصر 367- وليد أحمد محمد الخطيب 368- وليد عبدالله محمد علي 369- ياسر محمد صالح الزيدي 370- يزيد عبدالله علي ناجي 371- يسلم علي أحمد باوزير ؟

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