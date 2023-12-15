تعز.. الغرفة التجارية تتهم صندوق النظافة بتحصيل جبايات غير قانونية

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت الغرفة التجارية في تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة، صندوق النظافة، بتحصيل جبايات غير قانونية باسم الصندوق.

وقالت الغرفة في بلاغ لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن صندوق النظافة وزع استمارات ومطالبات للتجار في المدينة ومراكز المديريات لانتزاع جبايات سبق أن دفعها التجار عند الاستيراد.

وأرفقت الغرفة نصًا من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2021 يحظر فيه على الصندوق بالمحافظات والمدن والمديريات تحصيل أي رسوم باسم الصندوق كون تلك الرسوم قد دفعها التجار في المنافذ عند الاستيراد.

وهدد صندوق النظافة أمس الأربعاء عشرات المحلات التجارية في تعز باتخاذ إجراءات ضدهم إذا لم يدفعوا جبايات باسم الصندوق لعدة سنوات، تشمل غرامات محلية، وإغلاق محلاتهم.

وطالبت الغرفة التجارية جميع التجار بإبلاغها بأي تهديدات أو مطالبات من قبل صندوق النظافة في تعز بجباية أموال، للدفاع عنهم، قضائيا وإداريا.

كما شددت على رفض التجار دفع أي جبايات للصندوق مهما كلف الأمر.