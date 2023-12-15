شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الحماية ودعم سبل العيش يقيم البازار 4 لعرض منتجاج التمكين بالغيضة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



المهرة/خاص

اقام مشروع الحماية ودعم سبل العيش " المساحة الامنة للنساء والفتيات - الغيضة" البازار الرابع لعرض منتجات التمكين الاقتصادي الذي تم في " الصالة المغلقه" تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ جمعية الوصول الانساني

الحفل بحضور وكيل مساعد للمحافظة لشؤون المرأة الاستاذه خديجة باكريت، ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم،

ومستشارة المحافظ لشؤون المرأة في المحافظة الاستاذه علياء الحريزي ، ومنسق الإغاثة بفرع مكتب مركز الملك سلمان بالمهرة الاستاذ سالم السقاف، ورئيس جمعية الوصول الانساني الاستاذ عبدالله نويجع، والمدير التنفيذي لجمعية الوصول الانساني الاستاذ مصطفى القادري ، كما احتوى البازار على عدة ركون للمستفيدات منها ركن صيانة الجوالات وركن الكوافير والعطور والبخور وركن نقش الحناء وركن المعجنات والخياطة،

بدورها أشادت وكيل مساعد المحافظة لشؤون المرأة بان هذا البازار يعتبر بدايه انطلاقة نوعية للمشاركات وانخراطهن في سوق العمل، شاكره جمعية الوصول ومشروع الحماية ودعم سبل العيش ومركز الملك سلمان وصندوق الامم المتحدة على دعمهم ولفتتهم لمثل هذه المشاريع ، وأضاف نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأننا سوف نكون سند وداعمين لمثل هذه المشاريع في المحافظة متمنياً من صندوق الامم المتحدة ومركز الملك سلمان على مواصلة دعمهم لمثل هذه المشاريع لما لها من حاجة ماسه في المحافظة

من جانبه أكد رئيس جمعية الوصول الانساني بأن البازار ما هو الا تتويج واستكمال لعدد من الانشطة التي جرت في مجالات مختلفة التي ينفذها مشروع الحماية " المساحة الامنة " التابع لجمعية الوصول الانساني



كما حضر الحفل مجموعة من الشخصيات النسائية والاجتماعية والتربوية والمؤسسات والجمعيات الخيرية ، وتخلل الحفل عدة فقرات ورقصات تراثية واناشيد ومسابقات