نيوزويك: ما الذي يريده الحوثيون من هجماتهم البحرية وما هي فرص المشاركة الأمريكية في اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - وراء التهديد الأمني ​​المباشر الذي تشكله هجمات الحوثيين، يكمن دافع مفصل، بعيدا عن المعارضة المباشرة لإسرائيل أو محاولة مساعدة الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك، ينشر الحوثيون هذه الإجراءات بشكل استراتيجي كوسيلة لتحصين موقفهم المحلي والإقليمي، وإعداد أنفسهم للمراحل الوشيكة من الصراع من أجل السيطرة على اليمن.



ومن الواضح للمراقب عن كثب أن هذه الأعمال العسكرية تخدم كأداة استراتيجية، وتعكس الديناميكيات الإقليمية والحسابات السياسية المحلية. وسط الاعتبارات لإعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، من الضروري أن يكتسب صناع القرار في الولايات المتحدة فهمًا دقيقًا للجماعة ودوافعها وعلاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية من أجل تقليل التهديد الحوثي لحلفاء الولايات المتحدة والمساهمة في حل الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.



تدل هذه الهجمات على الاتجاه المتصاعد للأعمال الهجومية التي يقوم بها الحوثيون، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من شبه الجزيرة العربية. لقد كدس الحوثيون ترسانة واسعة من الصواريخ الموجهة بدقة، والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والمقذوفات المضادة للسفن، والعبوات الناسفة المحمولة بالمياه - إلى حد كبير من خلال الدعم من إيران.



فمنذ الانفراج الذي حدث في شهر مارس/آذار بين طهران والرياض، لا يزال مدى التعاون بين إيران والحوثيين غير مؤكد. وبالنظر إلى أن الاتفاق كان يهدف إلى تقليص التعاون الدفاعي بين إيران والحوثيين، فمن المهم أن نلاحظ أن العلاقات بين إيران والحوثيين تعتمد على تاريخ طويل من التعاون، وتشير التطورات الأخيرة في الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أنه من غير المرجح أن يتضاءل هذا التعاون في المستقبل المنظور.

العوامل الدافعة للحوثيين



تساهم عدة عوامل إقليمية ومحلية في الحسابات الاستراتيجية الحوثية التي تدفعهم إلى الاستهداف العسكري لإسرائيل، بينما تشكل أيضًا تهديدًا مستمرًا للمملكة العربية السعودية وحلفائها.



وهذا يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى طهران وشبكات الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان، النفوذ الجيوسياسي الكبير الذي تمارسه حركتها، وأهميتها في المناطق الرئيسية عبر شبه الجزيرة العربية وبحر العرب وأفريقيا وباب المندب .



ثانيًا، مع ظهور فجوات في المفاوضات في أحدث جولة من المحادثات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، فإن هذا التكتيك الهجومي يسمح للحوثيين بتعزيز قدراتهم وموقفهم التفاوضي، دون إعادة إشعال الالتزام السعودي بالحرب.



ومع تزايد اهتمام المملكة العربية السعودية بالخروج الذي يحفظ ماء الوجه، يبدو أن الرياض رمت كل أوراقها في سلة الحوثيين، متصورةً بأن لهم القدرة على تمثيل اليمن الذي لا يسيطرون عليه بالكامل.



وفي الوقت نفسه، يدرك الحوثيون تمامًا الديناميكيات الداخلية التي تضعهم في مواجهة العديد من الخصوم المحليين - بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي الذي أنشأته السعودية - ويدركون ضرورة ممارسة الضغط على الرياض لضمان حدوث تحول إيجابي في محادثات المفاوضات، قبل تجدد الصراع المدني المتوقع في السنوات القادمة.



ثالثًا، الهجمات ضد إسرائيل أو المواقع الأمريكية، والتي تشكل إلى حد كبير عروضًا رمزية تهدف لتعزيز الدعم المحلي والدعم العربي والإسلامي الأوسع للجماعة.فعلى الصعيد الداخلي، يواجه الحوثيون انتقادات ومعارضة عامة متزايدة من أولئك الذين يعيشون تحت سيطرتهم، والتي تفاقمت بسبب عدم دفع رواتب القطاع العام لفترات طويلة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي اتسمت بـ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملة المحلية.



على المستوى الإقليمي، على الرغم من امتلاكهم ترسانة عسكرية كبيرة والرغبة في استخدامها، غالبًا ما تكون أنظمة الأسلحة بطيئة وغير دقيقة عن بعد. ومع ذلك، في حين أن الهجمات تحمل الحد الأدنى من الأهمية العسكرية، إلا أنها تحدث تأثيرًا سياسيًا كبيرًا، حيث تعمل في المقام الأول كوسيلة للحوثيين لنقل رسالة قوية إلى مؤيديهم والمتعاطفين معهم، بهدف تعزيز الولاء العام لقضيتهم.



فرص المشاركة الأمريكية في اليمن



يشكل الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس مصدر قلق بالغ للجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تمارس الولايات المتحدة أهم نفوذها الخارجي على مسارها. في الواقع، توفر الأزمة الحالية للولايات المتحدة العديد من الفرص في جميع أنحاء المنطقة.



وفي اليمن، يتضمن المسار نهجًا ثلاثي المحاور يتمثل في استمرار المساعدات الإنسانية، وتقديم المشورة للحلفاء في الرياض لمتابعة مفاوضات شاملة، ومواصلة تسيير الدوريات بحثًا عن البضائع غير المشروعة وتأمين الممرات البحرية.



من الأهمية بمكان أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، حيث يواصل أكثر من 21 مليون شخص الاعتماد على المساعدات المنقذة للحياة. في وقت الأزمات، من المهم للولايات المتحدة الحفاظ على حسن النية تجاه اليمنيين العاديين، وتعزيز الالتزام بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عنهم.



وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة تشجيع الرياض على مواصلة المفاوضات مع الحوثيين. ومع ذلك، فمن الضروري أن تشمل المفاوضات أعضاء المعارضة والمجتمع المدني اليمني وأصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمعات التي تمثل مجموعة واسعة من وجهات النظر.



إن صياغة استراتيجية تسهل التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع إشراك عامة السكان وقبولهم من شأنه أن يساعد في التخفيف من الفراغ المحتمل والحرب الأهلية التي يعتمد عليها الحوثيون.



لمتابعة المحاولتين السابقتين بنجاح، ستكون الولايات المتحدة في غير مكانها إذا صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن أزالتهم في عام 2021. إذ أن هندسة التصنيف هي ذات أهمية رمزية أساسية بينما تعد أقل أهمية بكثير بالنسبة لمجموعة قامت تاريخيًا بجمع تمويل من خلال وسائل مثل التربح الاقتصادي، وسرقة الموارد، والضرائب غير المشروعة.



علاوة على ذلك، فإن التصنيف يعرقل الجهود الإنسانية ومساعدة اليمنيين، ويقوض إمكانية قيام الدبلوماسيين الأمريكيين بالتوسط في محادثات السلام الحاسمة.



وفي غضون ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في إجراء دوريات بحرية حول اليمن. يخدم الوجود الأمريكي غرضًا مزدوجًا يتمثل في منع وصول الأسلحة إلى الأراضي اليمنية والمساعدة في إسقاط أي صواريخ أو طائرات بدون طيار أو قرصنة تهدد الممرات البحرية المفتوحة.



قد تؤدي الإستراتيجية الأمريكية الناجحة في الوقت نفسه إلى تراجع التهديد الحوثي لحلفاء الولايات المتحدة ومصالحها والمساهمة في حل الأزمة الإنسانية الأكثر خطورة في العالم في اليمن.

المصدر: نيوزويك- ترجمة يمن شباب نت