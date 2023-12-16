فكرة عبقرية .. ضع شريحة من البصل في هذا المنطقة بجسدك وشاهدي المفاجأة التي ستغير حياتك

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عدن - ياسمين التهامي - فكرة عبقرية...ضع شريحة من البصل في هذا المنطقة بجسدك وشاهدي المفاجأة التي ستغيرحياتك

يعد البصل أحد أهم أنواع الخضروات، وأكثرها شهرة، وأقدمها استخداماً من قبل الإنسان، استخدمها الفراعنة ومن بعدهم الكثير من الأقوام، ويحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وله الكثير من الفوائد التي لا غنى عنها.

وعادة ما يستخدم البصل عن طريق أكله أو إضافة إلى بعض الوجبات، والسلطة والمقليات بأنواعها المختلفة، وذلك للاستفادة مما فيه من عناصر وفيتامينات مهمة كما ذكرنا، ولإضافة النكهة إلى الطعام، لكن اليوم سنقدم لكم طريقة أخرى للاستفادة من البصل، وهي وضعه في منطقة معينة من الجسم للحصول على العديد من الفوائد، والوقاية من الكثير من الأمراض.

لدينا اليوم طريقة مهمة ورائعة للغاية وهي طريقة وضع البصل أسفل القدم

فللبصل فوائد كثيرة لكن لم تتخيلوا ما هيا الفوائد التي نحصل عليها عند القيام بهذه الوصفة.

نحتاج قبل القيام بشرح الطريقة وفوائدها إلى تفسير هذه الطريقة علمياً والتعريف بها، حيث تسمى هذه الطريقة في عالم الطب بالعلاج الإنعكاسي.

ماذا يعني مصطلح العلاج الانعكاسي؟

هو عبارة عن تدليك القدم والتركيز على بعض المساحات المحددة لعلاج بعض الأمراض، حيث يقال في الطب أن هناك نهايات عصبية تقدر ب ٧٠٠ نهاية تصل مباشرة إلى أجهزة الجسم المختلفة وهي عبارة عن دوائر كهربائية قوية للغاية.

هذه الدوائر الكهربائية في أجسام البشر غالباً ما تكون نائمة أو معطلة بسبب الأحذية وأنماط الحياة، لذلك يوصى دائماً بالمشي حافياً لتحفيز الخلايا.

وتقوم هذه الطريقة البسيطة بتحفيز هذه المسارات على أن تتفتح وتمشي الدماء بها، وتنقية الأعضاء الداخلية وتجديدها، وتجديد نشاطها دون حمية، وهي كالتالي:

مكونات الوصفة وطريقة استخدام:

للقيام بهذه الطريقة نحتاج فقط إلى شريحة واحدة من البصل، نقوم بوضعها أسفل القدم، ونلفها بكيس عازل ووضع الشرابة عليها، ونقوم بهذه الوصفة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً لمدة شهر متواصل.

فوائد هذه الوصفة:

تساهم في تنقية الدم وضبط نسبة السكر فيه.

تقي من الأنفلونزا ومن بعض الأمراض الأخرى.

تعالج الحمة وتخفض الحرارة المرتفعة في الجسم.

تساهم في تحفيز أعصاب الدماغ.

تساهم في التخلص من الأيونات السالبة في الجسم، وذلك بالاتصال بالأرض مباشرة.

من الفوائد المهم أيضاً للرجال أن هذه الطريقة تعمل على تحفيز الهرمونات الجنسية لديهم.

تساهم في قتل البكتيريا وإزالة السموم من الجسم.

المصدر: قناة العلاج مع أسماعيل