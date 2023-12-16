ضمن سياسة التضييق.. - الانتقالي يوجه فنادق عدن بعدم استضافة الأنشطة السياسية والمدنية إلاّ بموافقة كتابية مُسبقة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، فنادق وقاعات العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بعدم استضافة فعاليات سياسية وإعلامية أونشاطات مدنية دون موافقة مسبقة منه، في أحدث مظهر لمنازعة سلطات الدولة صلاحيتها.



جاء ذلك في تعميم أطلع عليه "يمن شباب نت"، صادر عن ماتسمى "هيئة الإعلام الجنوبي" التابعة للمجلس، موجه إلى الفنادق والقاعات.



ونصت التعليمات ذات الطابع الأمني، ملاك الفنادق والقاعات بـ "منع إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو ورش تدريبية أو توعوية أو جلسات بؤرية أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية في القاعات المخصصة لديكم ما لم تحصلوا على تصريح كتابي من قبل الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".



وهددت الهيئة المخالفين بإجراءات عقابية ومساءلة قانونية.





وكانت الهيئة التابعة للانتقالي قد استبقت هذه التعميم بآخر مماثل بمنع أي مؤتمرات أو فعاليات أو ورش أو أنشطة صحفية وإعلامية، كما استدعت صحفيين وأخذت منهم تعهدات تحت التهديد بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من الهيئة.



يأتي ذلك ضمن التضييق المستمر للحريات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المستحدثة إحلال نفسها مكان وزارة الإعلام، وتنازعها صلاحياتها المكفولة وفقا للقانون والدستور النافذ، ضمن التصعيد المستمر من قبل المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال.

