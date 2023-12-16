شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيف تعرف جنس جنينك بدون زيارة الطبيب؟ اكتشف أهم 10 علامات تكشف لك الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحديد جنس المولود: حقائق وأكاذيب تهافت الجميع على سؤال المرأة الحامل عن جنس المولود، وأحياناً لا تظهر النتيجة بسبب وضعية الجنين، ويبقى الفضول هو المسيطر خلال أشهر الحمل. ولكن هناك بعض المؤشرات التي لم تثبت صحتها طبياً يتبعها البعض لمعرفة ما إن كان الجنين ذكراً أم أنثى وفقاً لموقع ويب طب.

غثيان الصباح تعتقد العديد من النساء أن الحمل بولد يعني قلة الإصابة بغثيان الصباح، على العكس من الحمل ببنت، فهذا الحمل يعني ارتفاع في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. في الحقيقة، يختلف غثيان الصباح من حامل لأخرى، ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية The Lancet وجدت أن النساء اللاتي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير أثناء الحمل، تكون فرص إنجابهن للإناث أكبر.

مشاكل البشرة تدور الأسطورة في هذا السياق بأن الحمل ببنت سيقلل من جمالك، فهي تسرق هذا الجمال لها، في حين أن الحمل بولد يعني لن يسبب ظهور حب الشباب على بشرتك، إضافة إلى مشاكل البثور وحب الشباب. يقال إن المرأة الحامل بولد تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها بشكل أكبر من المرأة الحامل ببنت. بالطبع هذا الأمر لم يتم إثباته علمياً، فالهرمونات بالحمل تتغير بطريقة مستمرة وشبه مجنونة مؤثرة بدورها على الحامل وشعرها وبشرتها.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام "الوحام" إن كنت حاملاً بولد فحتماً سترغبين بتناول الأطعمة المالحة واللاذعة، في حين أن الحمل بفتاة يعني أنك سوف تميلين لتناول الحلويات والشوكولاتة بكثرة. لكن في الحقيقة، لم يثبت العلم أياً من هذه الأمور ولم يجد أي علاقة بين رغبة الحامل في تناول أنواع معينة من الطعام وجنس المولود..