اليمن.. الأرصاد يجدد تحذيره من موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة خلال الساعات القادمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيره من أجواء شديدة البرودة، وتشكّل الصقيع في المرتفعات الجبلية في عدة محافظات خلال الساعات القادمة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تكون الأجواء شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خاصة بمحافظات ذمار والبيضاء وعمران وصنعاء وصعدة والضالع وإب مع تشكل الصقيع في أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى، وأن تكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز ولحج وأبين وشبوة وهضبة حضرموت والجوف ومأرب والمحويت وريمة.

وأضاف، وفي المناطق الساحلية نتوقع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة أرخبيل سقطرى، وستكون الرياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

كما توقّع المركز أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية جافة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وستكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز جميع المواطنين من كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الليل والصباح الباكر والمسافرين من وإلى المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة.

وحث المزارعين على اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من تبعات البرودة الشديدة.

كما حذر المركز مرتادو البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة سرعة الرياح التي تتراوح بين (20 – 30) عقدة.