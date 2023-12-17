الفوضى الأمنية.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن برصاص مجهولين، في إحدى البلدات بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على المواطن (يحيى أحمد خليل بافجيش الخليفي)، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بالقرب من منزله في منطقة الصفاة غيل السعيدي بمديرية الروضة، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وأضافت المصادر أن دوافع الجريمة لاتزال مجهولة، فيما لاذ الجُناة بالفرار إلى جهة مجهولة.



وتأتي الحادثة في ظل استمرار حالة الانفلات الأمنية وتصاعد جرائم الاغتيالات والثارات القبلية في المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

