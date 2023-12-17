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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لمرضى السكري.. هذه الفاكهة حيرت الطب تقفز بهرمون الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل حير الأطباء ( تعرف عليها وقل وداعاً للادوية)

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة.

فاكهة تخفض السكر، من المهم العناية بالنظام الغذائي لمريض السكري، فالغذاء هو بداية الطريق نحو العلاج، وهناك فاكهة تساعد بشكل كبير في ضبط مستوى السكر في الدم، كما تساعد في نفس الوقت على خفض مستوى الضغط في الجسم لمن يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

أفضل فاكهة تخفض السكر تعد فاكهة الكيوي هي أفضل فاكهة يمكن أن تساعد بشكل مباشر في خفض مستوى السكر في الدم، وتزيد من قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم ومن ثم زيادة قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة .

كما تساعد هذه الفاكهة الاستوائية في التقليل من ارتفاع ضغط الدم وتليين جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يزيد من قدرتها على استيعاب مرور الدم والتقليل من ضغطه أثناء مروره. فوائد الكيوي الكيوي فاكهة تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات، والتي لا يستغني عنها الجسم.

ومن فوائد الكيوي للجسم ما يلي:

1. غني بالألياف يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والتي تساعد في تنظيم عملية الهضم، كما تساعد في تنظيم حركة المعدة، وزيادة قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء من الطعام.

2. تحسين الكبد تحتوي فاكهة الكيوي على أنزيمات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الكبد التالفة كما تساعد الفاكهة في وقف انتشار التليف الكبدي وتمنع انتشاره على نطاق أوسع في انسجة الكبد. هذا بالإضافة إلى قدرتها على زيادة الصفراء الهاضمة التي يفرزها الكبد أثناء عملية الهضم.

3. فيتامين C يمكن القول أن نسبة فيتامين C في الكيوي أكبر من نسبتها الموجودة في البرتقال والجوافة ، بل حتى أكبر من تلك النسبة الموجودة في الليمون ومن ثم فإن الكيوي يساعد بشكل كبير في علاج أمراض البرد والإنفلونزا، كما يساعد في تحسين أداء الجهاز التنفسي وزيادة قدرة الجسم على طرد الفيروسات والجراثيم التي تصيبه.