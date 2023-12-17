لحج.. مسلحون مجهولون يغتالون قائداً في قوات العمالقة

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتال مسلحون مجهولون، قائداً في قوات العمالقة المدعومة من التحالف، في إحدى البلدات بمحافظة لحج، (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على "عبدالحكيم إسماعيل" أثناء ماكان يتناول وجبة الإفطار فجر أمس السبت في مدينة صبر بمديرية تبن في محافظة لحج، ولاذوا بالفرار.

وأفادت المصادر أنه جرى نقل "إسماعيل" إلى أحد مستشفيات عدن، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وأشارت المصادر إلى أن "إسماعيل" هو محسوب على التيار السلفي وكان يعمل قائد كتيبة ومسؤول أمني في قوات العمالقة بالمخا غربي تعز.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة وباشرت بالبحث عن الجناة، فيما لم يصدر بيان رسمي من قوات العمالقة عن الحادثة حتى اللحظة.

