عدن.. مقتل شاب من "الصبيحة" في حاجز تفتيش للانتقالي والقبيلة تمهل القوات 24 ساعة لتسليم الجناة

أقدمت عناصر في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على قتل شاب من قبائل الصبيحة بلحج في حاجز تفتيش بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن أفراداً من قوات الحزام الأمني في حاجز تفتيش بمنطقة الإنشاءات بمديرية المنصورة، أطلقوا النار على سيارة يقودها الشاب "علي سعيد عبدالله الصبيحي" أثناء محاولته المرور من النقطة بعد ساعة من الانتظار ما أدى إلى مقتله.



واتهم بيان لأبناء الصبيحة أطلع عليه "يمن شباب نت"، عناصر الانتقالي في نقطة "بلقيس" باحتجاز الصبيحي لأكثر من ساعة من دون السماح له بالمرور، قبل أن تطلق عليه النار وتصادر سلاحه (كلاشنكوف ومسدس) وما بحوزته من فلوس وممتلكات، وتمنع إسعافه حتى وفاته.



وفي حين تم إيداع جثة "الصبيحي" في ثلاجة الموتى بمستشفى الجمهورية، فقد أمهلت قبائل الصبيحة قوات الحزام الأمني 24 ساعة لتسليم أفراد النقطة المتهمين في الحادثة للجهات المعنية وسط أجواء توتر تسود بين الجانبين، وفقا للمصادر.

