مجازر جديدة.. غارات للاحتلال الصهيوني توقع عشرات الشهداء بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غاراته على قطاع غزة، وشهدت مدن وبلدات في قطاع غزة سقوط عشرات الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف بالمدفعية والطائرات، منذ صباح اليوم الأحد، في حين تواصلت الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور في القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 24 فلسطينيا في مخيم جباليا، مشيرة إلى أن "كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض"، كما أدت غارات أخرى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في دير البلح وسط القطاع.



وقال مراسل قناة الجزيرة إن 60 شهيدا سقطوا في الغارات على منازل المواطنين شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد.



وتركز القصف على جباليا وأحياء بمدينة غزة ومناطق أخرى شمالي القطاع، وأفاد المراسل بانتشال 24 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة خلة في جباليا النزلة شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.



وسقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء في البلدة نفسها، كما سقط شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والدرج والصبرة.



وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش إن عشرات الشهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على منازل في مدينة جباليا، بينما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصحابة في مدينة غزة.



وأضاف مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء مؤتمر صحفي لوزارة الصحة.



واستهدف قصف إسرائيلي مدفعي وجوي عنيف منازل المواطنين في المناطق الشرقية في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



أما في جنوبي القطاع فقد وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس عشرات الشهداء والمصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة.



وقال مراسل قناة الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على أهداف في منطقتي معن جنوب شرق محافظة خان يونس ومنطقة القرارة شمالي المحافظة، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف منطقة بني سهيلا جنوبي القطاع.



وأفاد مصدر طبي للجزيرة بوصول 17 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



واستهدف القصف الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في حي الجنينة شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى.



وتقيم في هذا الحي عائلات نزحت من شمال القطاع بعد دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال القطاع إلى التوجه نحو مناطق الجنوب التي يدعي أنها آمنة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الاتصالات في غزة مقطوعة لليوم الرابع، وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية، مضيفا أن القصف أعاق أيضا عمل الفرق التابعة له.

المصدر: الجزيرة