شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لا تتوقعها لتناول قشر اليوسفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليوسفي أحد الفواكه الشتوية التي لا يخلو منها أي منزل في فصل الشتاء، وذلك لأسباب كثيرة، منها فوائده الصحية المتعددة واحتوائه على الفيتامينات المهمة للجسم، وخاصة

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مدى فوائد قشر اليوسفي لصحة الجسم.

فوائد تناول قشر اليوسفي

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية والحيوية، إن في حالة القدرة على تناول قشر اليوسفي أو غيره من الفواكه الحمضية، مثل الجريب فروت أو البرتقال، أو الليمون، فهذا سيتسبب في جني فوائد مثلى من ناحية التخسيس.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن قشر اليوسفي وخلافه من الفواكه الحمضية، يعمل على كبح الشهية بشكل كبير، وهذا لاحتوائه على نسب هائلة من الألياف الغذائية، قائلًا: "البعض غير قادر على تناول القشر نظرا لمذاقه، لكن في حالة القدرة على ذلك سيجني الشخص العديد من الفوائد من ناحية التخسيس وخسارة الوزن".

فوائد اليوسفي

وأضاف ناجي، أن فوائد اليوسفي تتمثل فيما يلي:

- يعزز معدلات المناعة في الجسم، لأنه غني بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتين.

- يحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنه غني بفيتامين سي.

- مضاد للاتهابات.

- يعزز صحة القلب.

- مكافح للسرطانات.

- يساعد في تنقية الجسم من الشوائب.

- يعزز من القدرات الدماغية والعقلية