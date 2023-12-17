تدشين مخيم طبي وجراحي لعدد 1800حالة في ريف محافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مدير مكتب الصحة في تعز، الأحد، المخيم الطبي الجراحي الـ18 لمؤسسة بازرعة في مستشفى عز الدين الشيباني بمنطقة الصافية بمديرية الشمايتين جنوبي المحافظة جنوب غربي اليمن.



ويستهدف المخيم 220عملية جراحية في أربعة تخصصات، تشمل المسالك البولية والكلى واستخراج الحصوات والجراحة العامة والفتق والبواسير واستئصال المرارة والرحم وغيرها، وفق البيان.



كما بلغ عدد المسجلين في المخيم 1800مريض ومريضة من 4مديريات في تعز وسيتم علاجهم كلاً على حسب حالته المرضية خلال فترة المخيم التي ستستمر 44 يوماً.



ويأتي هذا المخيم لتخفيف معاناة المواطنين غير القادرين على دفع تكاليف العمليات والأدوية في ظل الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة خصوصاً في المناطق الريفية لمحافظة تعز.

