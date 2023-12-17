غزة.. المقاومة تدمر آليات عسكرية وتوقع قوات صهيونية راجلة بين قتيل وجريح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأحد، استهداف ناقلتي جند وقوة راجلة من 10 جنود إسرائيليين شمال مدينة خانيونس، فيما أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في الشجاعية.



وقالت "القسام"، في تدوينات عبر منصة "تلغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير "ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105، وهبوط مروحية لإخلاء القتلى والجرحى منهم".



وأضافت أن مقاتليها تمكنوا أيضا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة "مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".



وذكرت كتائب القسام أنها دمرت "دبابة من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105، جنوب شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة".



كما استهدفت "تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، مشيرة إلى أنها قصفت "كيبوتس نيريم، بمنظومة الصواريخ رجوم، قصيرة المدى من عيار 114 ملم".



من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، مؤكدين وقوع إصابات محققة، كما استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" في محور التقدم بحي الشيخ رضوان.



وقالت سرايا القدس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد في حي الشجاعية، مؤكدة أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.



وأشارت إلى أن قواتها قصفت التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.



في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل جندي جديد خلال المعارك المتواصلة شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال وجنوب قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر: يمن شباب نت + الأناضول