شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يدعو أعضاء مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي للانعقاد في يناير المقبل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، القرار رقم 48 لعام 2023، بشأن الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتضمن القرار المواد التالية:
• مادة(1): يدعو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أعضاء مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يضم الجمع المشترك لكل من:
- هيئة رئاسة المجلس.
- الجمعية الوطنية.
- مجلس المستشارين.
لحضور اجتماع مجلس العموم المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.
• مادة(2): تتولى اللجنة التحضيرية المكلفة من قبل رئيس المجلس القيام بالترتيبات اللازمة للتحضير للاجتماع وانعقاده.
• مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
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