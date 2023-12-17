شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يدعو أعضاء مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي للانعقاد في يناير المقبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، القرار رقم 48 لعام 2023، بشأن الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتضمن القرار المواد التالية:

• مادة(1): يدعو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أعضاء مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يضم الجمع المشترك لكل من:

- هيئة رئاسة المجلس.

- الجمعية الوطنية.

- مجلس المستشارين.

لحضور اجتماع مجلس العموم المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

• مادة(2): تتولى اللجنة التحضيرية المكلفة من قبل رئيس المجلس القيام بالترتيبات اللازمة للتحضير للاجتماع وانعقاده.

• مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.