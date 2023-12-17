الداخلية تشدد على تفعيل صندوق التقاعد الأمني في المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش اجتماع عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، تفعيل دور إدارات الصندوق بالمحافظات المحررة وتدشين صرف كروت المعاشات لمتقاعدي الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستوى أداء العمل بالصندوق خلال المرحلة الماضية، وجهود إعداد ووضع خطط الصندوق للعام القادم 2024م، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وفي الاجتماع أكد العميد الحميدي، أهمية العمل باللوائح والأنظمة والعمل على تفعيل عمل الإدارات ودورها بالمحافظات وتقديم التسهيلات للمتقاعدين.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع مدراء الأمن والجهات ذات العلاقة بالمحافظات لرفع مستوى الأداء لدى الفروع، منوها إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والتزام الجميع بالضوابط وآليات العمل القانونية لمواصلة النجاحات وإعادة الدور الريادي للصندوق.