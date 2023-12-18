مقتل مدني بانفجار لغم حوثي غربي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المرصد اليمني للألغام، اليوم الاثنين، إن لغما انفجر بمواطن أدى لمقتله في عقبة القنذع الرابطة بين محافظتي البيضاء وشبوة.



وقال المرصد إن المواطن (محمد الحداد)، في العقد الثاني من عمره، قتل نتيجة انفجار لغم حوثي أثناء مروره في منطقة "عقبة القنذع" الطريق الجبلي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء.



وأوضح المرصد أن الضحية من أبناء منطقة الساحة بمديرية بيحان في محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).

وزرعت مليشيا الحوثي ملايين الألغام في الطرقات والأودية والمزارع والمدارس والأسواق أدت إلى مقتل وجرح عشرات آلاف المدنيين.

