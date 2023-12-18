تايمز: الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان رغم دعوات ضبط النفس من حلفائه الغربيين.



ونقلت الصحيفة عن ضابط وصفته بالرفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن "ما حدث في الجنوب (غزة) لا يقارن بما يمكن أن يفعله حزب الله في الشمال"، مؤكدا أن العقيدة الإسرائيلية هي نقل الحرب إلى الجانب الآخر.



وأضاف الضابط أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق قوة برية عبر الحدود يعود إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن الجيش مستعد.



وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وافق على الخطط والجداول الزمنية المحددة للاستعداد.



تجدر الإشارة إلى أن جبهة الجنوب اللبناني تشهد اشتباكات وتوترا متصاعدا بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم دعوات ضبط النفس من قبل الأطراف الغربية.



وقتل نحو 100 من عناصر الحزب بالمواجهات منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 7 من جنوده بالإضافة إلى قتلى من المستوطنين.



المصدر : تايمز