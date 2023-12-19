شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام صادر عن اتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بيان هــــــــــــــام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

نظراً لانتهاء المهلة المزمنة التي سبق وأعلنها اتحاد مقاولي محافظة المهرة في بيانه الصادر بتاريخ 5/ ديسمبر/2023م والمحددة بعشرة أيام كي تلتزم السلطة المحلية بتنفيذ اتفاقها مع اتحاد المقاولين ولأن السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ لم تبدِ أي اهتمام للوفاء بما جاء في الاتفاق الذي تم برعاية من قيادة قوة التحالف بالمحافظة ووكيل المحافظة لشؤون الشباب وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

وعليه فقد تداعت الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين يوم أمس الأحد لعقد اجتماع استثنائي وتم فيه مناقشة الخطوات التالية للاتحاد لمواجهة الظلم المتواصل الذي تمارسه السلطة بحق أعضاء الاتحاد وممارساتها التعسفية المنافية للأنظمة والقوانين والأعراف والتقاليد، وصدر عن الاجتماع بيان هام جاء في نصه ما يلي:

- يعبر اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة عن شكره للجهود المبذولة من قبل لجنة الوساطة بإشراف قيادة التحالف ووكيل المحافظة لشؤون الشباب وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية ويثمن حرصهم على حل قضية مستحقات المقاولين لدى السلطة المحلية منذ أكثر من أربعة أعوام.

- يعلن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة بدء التحضيرات لتنفيذ برنامج تصعيدي تحدد الهيئة الإدارية للاتحاد مكانه وزمانه المناسبين.

- يحمل اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة السلطة المحلية بالمحافظة والأخ المحافظ بدرجة أساسية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد وذلك كرد طبيعي لتنصله عن تنفيذ الاتفاق المشار إليه.

- يستنكر اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة النهج التعسفي الذي تمارسه السلطة بحقهم وإصرارها على حرمانهم حقوقهم رغم استلامها تعزيزات مالية مركزية مؤخراً.

- يدعو اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة الرأي العام لتفهم موقف الاتحاد وحرصه الشديد على المصلحة العامة للمحافظة وأن ما سيتخذ من تدابير هي اجراءات فرضت عليه نتيجة تنصل السلطة عن سداد ما عليها من مستحقاتهم ونقضها الاتفاق الذي تم برعاية لجنة الوساطة.

- يناشد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة التدخل العاجل وتوجيه السلطة المحلية بالمحافظة بسداد مديونية المقاولين لقاء تنفيذ المشاريع الإنشائية والتوريدات كون الاتحاد وصل إلى طريق مسدود مع السلطة التي تتعامل مع حقوق المقاولين بطريقة استفزازية محاولةً دفعهم نحو العنف والفوضى وتغطية فشلها الإداري وفسادها المالي غير المسبوق.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن اتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة

١٨/ ١٢ / ٢٠٢٣م