محتجون يطالبون بإعادة تشغيل مصافي "عدن" الموقوفة منذ تسع سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ الاثنين موظفو مصافي عدن وناشطو منظمات المجتمع المدني في مدينة عدن جنوبي البلاد وقفة احتجاجية أمام مبنى مصافي عدن استجابةً لدعوة تبناها التيار الوطني للتصحيح والبناء (منظمة مدنية).

ورفع المحتجون لافتات تطالب المجلس الرئاسي والحكومة بإعادة تشغيل المنشأة المتوقفة عن العمل منذ 9سنوات ووقف الفساد والتدمير الممنهج الذي تعيشه المنشأة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والخدمية في محافظة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة.

وأكد المحتجون أن إعادة تشغيل مصافي عدن سيساهم في إعادة ما يزيد عن 4 آلاف من موظفي المصافي إلى العمل، كما سيسهم في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المالية وتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية بالسعر المناسب.

كما تعمل على توفير مادة الديزل المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية لضمن عدم الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في مدينة عدن المحافظات المجاورة.