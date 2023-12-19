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وفاة سائق شاحنة ومرافقه في حادثة سقوط بمنحدر جبلي في خط استحدثه الحوثيون للناقلات بذمار  

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سائق شاحنة ومرافقه في حادثة سقوط شاحنتهم من منحدر جبلي في خط استحدثته مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر عاملة في قطاع النقل، إن سائق شاحنة يُدعى (عبد الله صالح عليص) توفي قبل أيام رفقة مرافقه (ابن أخيه) في نقيل باسلامة بمحافظة ذمار.
 
وأضافت أن الشاحنة كانت تحمل حاوية متوجهة إلى الحديدة عبر خط ذمار الذي استحدثته المليشيا بديلاً لخط صنعاء ـ الحديدة.
 
وتظهر الصور المرفقة للحادثة أن الشاحنة سقطت في منحدر يبلغ طوله مئات الأمتار.
 
وازدادت الحوادث المرورية لسائقي الشاحنات مخلفة ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وذلك بعد أن قطعت مليشيا الحوثي خط صنعاء الحديدة في أكتوبر الماضي ومعظم الخطوط الرئيسية بين المحافظات بما فيها خط حجة الحديدة وخط الحديدة صنعاء عبر المحويت، منذ يومين.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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