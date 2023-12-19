واشنطن والسعودية تجددان التزامهما بالعمل على إنهاء الصراع المدمر في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، التزامهما بالعمل على إنهاء الصراع المدمر في اليمن المستمر منذ تسع سنوات.



جاء ذلك في مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية البلدين حسب بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.



ووفقا للبيان فقد أكد الوزيران أنتوني بلينكن، وفيصل بن فرحان آل سعود "التزام بلديهما المشترك، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، لإنهاء الصراع المدمر في اليمن".



وأدان وزير الخارجية الأمريكي خلال المباحثات بالهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر، وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري.



ومنذ أشهر تكثف السعودية بدعم أممي ودولي جهودها للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن.



ووفقاً لمصادر مطلعة فإن اتفاقا بين الحكومة الشرعية والحوثيين قد تم التوصل إليه في هذا السياق أواخر أكتوبر الماضي ضمن ثلاث مراحل (مدتها ثلاث سنوات ونصف) تبدأ باتفاق مبادئ لوقف إطلاق نار مدعوماً بترتيبات إنسانية واقتصادية وتنتهي بفترة انتقالية وعملية سياسية دائمة، وتأخر الإعلان عنه بسبب تداعيات حرب إسرائيل على غزة.

