مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله أمام عائلته بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم مسلح منزل مهندس وأقدم على قتله بطريقة مروعة أمام عائلته في العاصمة صنعاء، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، عن مسلحا اقتحم شقة مهندس يدعى (شكري أحمد علي نعمان القدسي)، ليلة الأحد/ الاثنين، في شارع هائل بصنعاء وقتله بدم بارد، ثم غادر الشقة.



وأضافت المصادر أن المسلح المجهول الذي اقتحم الشقة كان يبحث عن شخص آخر يدعى الأعرج، لكنه اقتحم شقة المهندس شكري، وأطلق عليه ثلاث طلقات أردته قتيلا أمام أطفاله وغادر المنزل.



وأشارت إلى أن القاتل ـ الذي لايزال طليقاً ـ هدد أبناء المهندس شكري بقتلهم أيضا إن تكلموا عن الجريمة.



وتشهد صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي فوضى وأعمال قتل واغتيالات وارتفاع كبيرة في معدلات الجريمة.

