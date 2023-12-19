شكرا لبحثكم عن خبر طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن يحاكون جلسات مجلس الامن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/سماح جميل

عقد قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣م وبرعاية عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد محمد مقبل واشراف الدكتور سامي محمد قاسم نعمان رئيس القسم وبحضور الدكتور محسن باشجيرة والدكتور محمد جمال والدكتور سعيد العامري والدكتور ناصر سليمان و المعيدة صفاء خالد وذلك ضمن أنشطة القسم التدريبية نشاط جلسة محاكاة لجلسات مجلس الأمن الدولي.

حيث قام طلاب المستوى الثالث علوم سياسية بمحاكاة لجلسة مجلس الأمن لمناقشة القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قام الطلاب والطالبات بمحاكاة مواقف الدول الأعضاء وتنفيذ جلسة حول التصويت على قرار وقف إطلاق النار

وقدم الطلاب والطالبات المشاركين تطبيقا حاز على اعجاب الحاضرين.

كما قام في نفس اليوم طلاب وطالبات المستوى الثاني بنشاط مناظرة حول الموقف الايراني - السعودي في الشرق الأوسط حيث تم توزيع الطالبات والطلاب المشاركين في المناظرة إلى فريقين وقام كل فريق بشرح وجهة النظر التي يمثلها وتقديم الأدلة والبراهين المؤيدة لموقفه

وتأتي هذه الأنشطة التطبيقية ضمن أنشطة القسم لإكساب طلاب وطالبات القسم المهارات اللازمة المتعلقة بدراستهم.

وأوضح الدكتور سامي محمد قاسم رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية إلى ان القسم يخطط لتنفيذ أنشطة وتدريبات تطبيقية قادمة متعلقة بآليات التفاوض وكيفية كتابة أوراق السياسات والتحليل السياسي والاقتصادي.