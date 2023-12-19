"تحذير: السير على السيراميك حافيًا يمكن أن يتسبب في سكتة دماغية! اكتشف ما يقوله استشاري مخ وأعصاب"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، حقيقة الإصابة بالجلطات بسبب السير حافي القدمين على السيراميك. المشي على السيراميك وجلطات الدماغ وقال الاستشاري خلال استضافته ببرنامج "سيدتي"، إن المشي على السيراميك ليس له علاقة إطلاقا بجلطات الدماغ "السكتة الدماغية"، وليس له علاقة أيضا بجلطات القلب أو انسداد الشرايين. وأضاف الدكتور العبدلي أنه لو مشى الشخص على السيراميك المثلج لمدة 10 سنوات، فلن يحدث له أي شيء، وأن حدوث الجلطات يكون لأسباب أخرى. الأسباب الحقيقية لحدوث الجلطات وأكد الاستشاري أن حدوث الجلطات في القلب أو انسداد الشرايين يكون نتيجة لعدة عوامل، مثل سنوات من التغذية السيئة وعدم ممارسة الرياضة، والسمنة والتدخين، والإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم..

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