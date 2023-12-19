شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير! هذه الأعراض تشير إلى نقص عنصر حيوي للجسم، لا تتجاهلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أهمية الحديد في الجسم يلعب الحديد دوراً رئيسياً في توفير القوة للنظام المناعي في جسم الإنسان، وبالتالي يساعد الجسم في مقاومة العديد من الأمراض والالتهابات.

دور الحديد في توصيل الأوكسجين تعمل خلايا الدم الحمراء على توصيل الأوكسجين إلى الأنسجة التالفة، ولكي تكمل عملية الشفاء من المرض تحتاج إلى الأوكسجين ولن تحصل عليه بدون الحصول على الحديد.

أعراض نقص الحديد يعاني الكثير من الأشخاص من التعب الشديد، والصداع، والدوخة، وبرودة القدمين، أو شحوب الجلد، ويحدث هذا عادة بسبب نقص الحديد في الجسم.

أفضل الأطعمة الغنية بالحديد يمكنك تضمين أفضل الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي لمحاربة نقص الحديد، ومنها:

1. التونة تحتوي حصة 100 جرام من أسماك التونة على حوالي 1.25 مجم من الحديد، مما يجعلها واحدة من أفضل أنواع الأسماك الغنية بالحديد.

2. السبانخ السبانخ من أفضل الأطعمة المشتقة التي تحتوي على مستويات عالية من الحديد، وتوفر 100 جرام من السبانخ المطبوخة 3.6 مجم من الحديد.

3. البروكلي يعتبر البروكلي من أفضل الأطعمة الغنية بالحديد، وتقدم 100 جرام من البروكلي الخام حوالي 0.7 مجم من الحديد..