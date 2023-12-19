شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسمار القرنفل ومفعوله السحري .. يتحول إلى منشط خارق يفوق "الحبة الزرقاء" أضعاف اذا تم أستخدامه بهذه الطريقة الصحيحة (اليك سر تحضيره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum”، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً. تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة. ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو “جزر التوابل” بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35 الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0 فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي، كما أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال، ومن فوائدة للجنس مايلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الإنتصاب لدى الرجل. وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب: القرفة، والزنجبيل. كما يعتبر القرنفل أمرًا مهمًا لصحة الرجل حيث يمكنه أيضًا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع. مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف. 3. تعزيز الصحة الجنسية يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول (Ethanol) الموجود بنسبة 50% من القرنفل. 4. الحفاظ على كتلة العظام أحد فوائد القرنفل للرجال أنه قد يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصةً مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل: مركب الأوجينول (Eugenol). كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام، وتعزيز صحتها، وزيادة كتلة العظام. 5. تعزيز صحة الجهاز الهضمي وجد أن القرنفل قد يساعد الجهاز الهضمي على كل مما يأتي:

تعزيز عملية الهضم. طرد الغازات. تخفيف القيء. تخفيف الام المعدة. علاج الإسهال. تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة. فوائد عامة للقرنفل تستخدم (قرون القرنفل) ذات اللون البني الداكن لتتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة، حتى أن بعض الأطباق العربية الشهيرة يدخل فيها القرنفل كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر. وأشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع “verywellhealth” إلى وجود بعض الفوائد الطبية الرائعة حتى أن بعض الأطباق العربية الشهيرة يدخل فيها القرنفل كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر. وأشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع “verywellhealth” إلى وجود بعض الفوائد الطبية الرائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضا في بعض الحالات الصحية. ويعتبر القرنفل مصدرا رائعا للبيتا كاروتين، مما يساعد على منح هذه الزهرة اللون البني الجميل. وتعتبر عائلة أصباغ الكاروتين من مضادات الأكسدة والبروفيتامينات الهامة جدا لصحة الإنسان، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى “فيتامين أ”، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العين لدى الإنسان. وبدوره عدد موقع “organicfacts” يوجد 10 فوائد للقرنفل مثبتة علميا بالدراسات، حيث أكد أن هذه الفوائد تأتي بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيا في داخل هذه الزهرة الفريدة، وهذه الفوائد هي:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم : استخدم القرنفل في العديد من الثقافات الطبية التقليدية قديما كطريقة للمساعدة في حل العديد من المشاكل الصحية، وبحسب كتاب “الأعشاب الشافية: العلاجات الطبيعية لصحة جيدة”، فقد استخدام القرنفل لتعزيز الجهاز الهضمي وعميلة الهضم والتحكم في تهيج الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول القرنفل المقلي قد يوقف القيء بسبب خصائصه المخدرة. يمكن أن يكون أيضًا عاملًا فعالًا ضد القرحة ويمكن استخدامه كعامل مسهل. وفقًا لمراجعة أجريت عام 2018، يُظهر زيت القرنفل وتحديداً مكون الأوجينول مزايا أكثر من سوربات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية الأخرى من حيث النشاط المضاد للميكروبات والسلامة والرائحة مما يجعله جديرًا بالاعتبار كمواد حافظة بديلة. 2- قاتل للجراثيم الضارة الخطيرة ويمنع التسمم : Singapore: Fixed Income Investment Options for Seniors! Singapore: Fixed Income Investment Options for Seniors! Fixed Income Investments | Search Ads| Sponsored وفي الاختبارات المعملية التي نُشرت في عام 2009، وجد العلماء أن زيت القرنفل (بالإضافة إلى زيوت القرفة الأساسية والبهارات) ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي.

3- القرنفل يحمي كبد الإنسان : يحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. حيث أن عملية الأيض على المدى الطويل، تزيد من إنتاج الجذور الحرة والدهون، مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات، قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد. أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية. قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة. 4- زهرة القرنفل تتحكم بمستويات السكر في الدم : تتحكم زهرة القرنفل بنسبة الأنسولين بطرق معينة وقد تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة “Journal of Ethnopharmacology” أن القرنفل قد يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي. وفقًا لدراسة تجريبية أجريت عام 2019، تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مستخلص القرنفل متعدد ل متعدد الفينول، بناءً على النتائج الواعدة في الدراسات قبل السريرية فيما يتعلق بتأثير القرنفل على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

5- القرنفل يقدم عظام قوية بسبب مركبات فريدة : تشتمل المستخلصات المائية الكحولية لهذه التوابل على مركبات “فينولية” مثل الأوجينول ومشتقاته والفلافون والأيسوفلافون والفلافونويد. أشارت الدراسات إلى أن هذه ضعفه ،حيث ينصح بخلطه مع زيت الزيتون ومن ثم تطبيقه على فروة الرأس باستخدام فرشاة الشعر. كيفية استخدام القرنفل للأطعمة للقرنفل قيمة غذائية قيمة فهو يحتوي على الدهون و الكربوهيدرات و الألياف والبروتينات وكمية لابأس بها من السعرات الحرارية. ويستخدم القرنفل على شكل بهار يدخل في تحضير العديد من الأطعمة لما له من طعم مميز ولذيذ.

زيت القرنفل للمفاصل: يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل: الحديد والمغنزيوم و الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز. ويستخدم زيت القرنفل في علاج التهاب المفاصل والروماتيزم ,وهو مسكن فعال لـ ألام العضلات وذلك عن طريق تدليك مكان الألم بزيت القرنفل. فوائد القرنفل للصدر يفيد القرنفل في علاج الجهاز التنفسي ويقي من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والزكام والربو والتهاب القصبات الصدرية.

فوائد القرنفل للبشرة الدهنية يعالج مشاكل البشرة الدهنية مثل البثور وحبّ الشباب وذلك لأحتواءه على مركب الأوجينول يعقم وينعش ويطهر البشرة ويكسبها النضارة والحيوية كركم فوائده واضراره على المرأة الحامل. ما هي فوائد القرنفل الصحية يعالج القرنفل التهاب اللثة ويحارب رائحة الفم الكريهة يعتبر القرنفل طارد للبلغم حيث يقوم القرنفل في علاج التهابات الحلق ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول القرنفل لأنه ينظم مستوى السكر في الدمّ يقوي القرنفل جهاز المناعة عند الإنسان وبذلك يكون له دور في حماية الجسم من الأمراض المختلفة يعتبر القرنفل مفيد جداً للعين وتقوية البصر للقرنفل دور كبير في تنقية الدمّ يعالج القرنفل بعض حالات الاكتئاب والأرق (قلة النوم) له دور كبير في تقوية القلب والمحافظة على صحته يحتوي القرنفل على مضادات للأكسدة مثل الفينولات والتي تكافح الجذور الحرة أي يقلل من خطر الإصابة بأنواع السرطانات وخاصة سرطان الجهاز الهضمي .

أضرار القرنفل يتسبب القرنفل لبعض الأشخاص بمشاكل في معدتهم حيث أن حدته تسبب في كثرة الإفرازات المعدية مما يسبب ذلك في حدوث تهيج كما نعلم أن كل زائد عن حده يعادل النقصان في ضرره أي يجب عدم الإفراط في تناول القرنفل يمكن أن يسبب القرنفل للأشخاص المدخنين مخاطر والتهابات تنفسية خطيرة ينصح عادة بعدم السماح للأطفال بتناوله حيث أنه يسبب في تهيج الجلد وتلف الكبد للأطفال القرنفل للحامل ,ننصح دائماً الحوامل والمرضعات بعدم تناوله دون استشارة الطبيب يمكن للقرنفل أن يسبب لبعض الأشخاص بحدوث نزيف ،حيث أنه يقلل ويمنع من تخثر الدم لذلك ينصح عدم تناوله قبل الخضوع للعمليات الجراحية وقلع الأسنان..