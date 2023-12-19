غزة.. "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي وإيقاع قوة صهيونية من 12 جنديا بين قتيل وجريح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، استهداف جيب عسكري إسرائيلي شمال مدينة غزة، وتنفيذ عمليات متفرقة في أكثر من محور قتال، بالإضافة إلى قصف تل أبيب.



وقالت الكتائب في بيان على منصة تليغرام: "استهداف جيب صهيوني من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل".



كما قالت إن عناصرها بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، اشتبكت "مع قوة صهيونية خاصة مكونة من 12 جنديا، بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح".



كما أوضحت في بيان آخر أنها "دمرت آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105 بحي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة، واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها".



وكذلك ذكرت "كتائب القسام" أنها "جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



وأضافت في بيان آخر أنها: "أطلقت رشقة صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية تم تجهيزها مسبقا، إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية".



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حتى بعد 74 يوما من الحرب لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل، وملايين المواطنين يبحثون عن ملجأ.



ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار في عملية الإطلاق التي تظهر على ما يبدو أن حركة حماس تحتفظ بقدرات صاروخية بعيدة المدى حتى مع مواصلة إسرائيل حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الـ11، وفقا لوكالة رويترز.



ارتفاع خسائر الاحتلال



في سياق متصل، تشير معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى إصابة 15 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 بجروح خطيرة.



وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني،، إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 719، بعد أن كان عددهم أمس 704.



وأشار إلى أن "من بين الجرحى 166 جروحهم خطيرة و277 متوسطة و276 طفيفة". ومقارنة بالأعداد التي نشرها الاثنين، فإن 6 جنود أصيبوا بجروح خطيرة منذ يوم أمس.



واستنادا إلى الموقع فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 1860، بينهم 289 بجروح خطيرة و512 متوسطة و1030 طفيفة.



ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أسباب الاختلاف في معطيات مجمل الإصابات منذ بداية الحرب مع معطياته عن عدد الإصابات منذ بداية العملية البرية.



فالجيش الإسرائيلي أشار أمس إلى أن مجمل عدد الإصابات منذ بداية الحرب بلغ 1831 في حين أن العدد اليوم بلغ 1860، وهو ما يعني ارتفاع بعدد الجنود الجرحى ب 29 جنديا.



وذكر أن "463 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي"، لافتا إلى أن "من بينهم 131 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب البرية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي".



وبذلك يكون 4 ضباط وجنود قتلوا بالمعارك في غزة منذ يوم أمس حيث بلغ عدد الجنود القتلى في حينه 127 وفق موقع الجيش الإسرائيلي.



يذكر أنه بما يتعلق بالجنود والضباط القتلى فإن الجيش الإسرائيلي يحصي من يتم السماح بنشر أسمائهم.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء، 19 ألفا و667 شهيدا، إضافة إلى 52 ألفا و586 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول