اللواء العرادة: المرجعيات الثلاث ثوابت في أي عملية سلام لن نقبل الالتفاف عليها أو تجزئتها

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على ضرورة التزام أي مساعٍ إقليمية أو دولية بالمرجعيات الثلاث، وكافة القرارات الأممية الأخرى المتعلقة بالشأن اليمني.

جاء ذلك خلال اتصاله مع السفير الأمريكي لدى اليمن "ستيفن فاجن"، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأكد العرادة أن المرجعيات الثلاث ثوابت في أي مفاوضات تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

وأوضح أن المرجعيات "تحظى بإجماع وطني واعتراف إقليمي ومشروعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولا يمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها أو تجزئتها".



وجدد العرادة، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت بما يلبي تطلعات اليمنيين، وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.



ولفت إلى ما قدمته القيادة السياسية من تنازلات جوهرية وتسهيلات كبيرة في سبيل إنجاح جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة على مدى السنوات الماضية ابتداءً من مفاوضات الكويت ثم جنيف مروراً بمشاورات عمّان وصولاً إلى اتفاقيات استوكهولم.