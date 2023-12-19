العليمي يؤكد حرص الحكومة على دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، أنّ الحكومة الشرعية تحرص على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

جاء ذلك، خلال استقبال المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، للاطلاع إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد دعا "العليمي"، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية.

كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية.

وجدد التأكيد على دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وكان اللقاء قد تطرق إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقًا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية.