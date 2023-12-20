قتلى وجرحى إثر رمي مسلح قنبلتين على أقارب زوجته وسط مدينة عدن 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان وأصيب خمسة آخرين، مساء الثلاثاء؛ نتيجة رمي مسلح قنبلتين يدويتين، على أهالي زوجته، في منطقة الحسوة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وأكدت مصادر محلية، إن مسلحًا داهم منزل أهل زوجته بمنطقة الحسوة، عقب خلاف بينهم، وقام بتفجير قنبلة يدوية ليعود لاحقاً، وبرمي القنبلة الثانية، وسط الأهالي الذين تجمعوا أمام منزل أهل زوجته.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة خمسة آخرين، فيما تحدثت مصادر أخرى أن القتلى ثلاثة أشخاص.

ولم تصدر السلطات الأمنية في عدن أي توضيح عن الحادثة حتى وقت نشر الخبر.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية خلال أشهر، حيث أقدم مسلح في أغسطس الماضي، على تفجير نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، ما أسفر عن مقتلهما.