"بلومبيرغ": الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون توجيه ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس مع حلفاؤها توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، اعترافًا بأن قوة المهام البحرية المعلن عنها حديثًا والتي تهدف إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر قد لا تكون كافية للقضاء على التهديد الذي يهدد الممر المائي الحيوي اليمني.



وقالت الوكالة "يجري التخطيط لإجراءات تهدف إلى شل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية من خلال ضرب الجماعة المسلحة في المصدر"، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الداخلية.



وأضافت أن المصادر شددت على أن "الولايات المتحدة لا تزال تريد أن تنجح الدبلوماسية ولم تقرر المضي قدمًا".



ومع ذلك، قال أحد المصادر إن البنتاغون يستعد لمنح الرئيس جو بايدن إمكانية القيام بما وصف بأنه رد "قوي" على المسلحين المدعومين من إيران.



وتعكس المناقشات المتسارعة اعتقادا بأن الولايات المتحدة وحلفائها قد يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد لحماية التجارة التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر بعد أن دفعت موجة من هجمات الحوثيين عددا من الشركات الكبرى إلى إعادة توجيه سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهي رحلة أطول أمدا. وبالتالي رحلة أكثر تكلفة.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء إلى أعلى سعر في أكثر من أسبوعين، ليستقر بالقرب من 74 دولارًا للبرميل بعد أن قالت الشركات بما في ذلك شركة BP Plc إنها ستوقف الشحنات عبر البحر الأحمر.



وستقوم فرقة العمل المتعددة الجنسيات التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين بتوسيع الجهود الأمريكية الحالية في البحر الأحمر، والتي ركزت على إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة عندما يكون ذلك ممكنًا ومساعدة السفن المتضررة.



وأشارت الوكالة إلى أن الضربات على الحوثيين في اليمن، حيث يتمركزون، ستكون محفوفة بالمخاطر. ومن بين أكبر هذه المخاطر: احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا - وهي بالضبط النتيجة التي سعت إدارة بايدن إلى تجنبها بعد أن شنت إسرائيل حملتها البرية ضد مقاتلي حماس في قطاع غزة



ويشعر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالقلق أيضًا. حيث تدعم المملكة العربية السعودية، المتاخمة لليمن، نهجًا دبلوماسيًا أكثر اعتدالًا تجاه المتمردين لأنها تخشى أن تصبح هدفًا لعدوان متجدد من الحوثيين، كما كانت المملكة قبل هدنة الحرب الأهلية اليمنية في أوائل عام 2022، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.



وقال جون ألترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "الأمر الصعب هو أنه لا أحد يريد التورط في حرب مفتوحة في الشرق الأوسط"، "ولكن كيف تعرف أن الحوثيين لن يرحبوا بالدخول في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة، لأن هذا خصم مؤثر للغاية يجب إحباطه باستمرار؟"



وتضيف الوكالة، ومن شأن الهجمات أيضاً أن تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى المواجهة مع إيران، التي قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر مؤخراً إنها تقدم دعماً عسكرياً واستخباراتياً "كبيراً" للحوثيين.



وقال فينر في كلمة ألقاها في واشنطن يوم 7 ديسمبر/كانون الأول إن إدارة بايدن "لم تستبعد إمكانية القيام بعمل عسكري" ضد الحوثيين، لكنها تركز في الوقت الحالي على تشكيل تحالف بحري لتأمين البحر الأحمر.



وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قوة العمل المتعددة الجنسيات يوم الاثنين في محاولة للمساعدة في حماية السفن التي تمر عبر البحر الأحمر. ورفض كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم الثلاثاء فكرة أن ذلك لن يردع الحوثيين.



وقال: "سيكون هناك الكثير من المعدات في البحر الأحمر الآن، معدات بحرية، ليس فقط من الولايات المتحدة" ولكن "سفن أخرى من دول أخرى لمواجهة هذه التهديدات". "لذا دعونا نرى إلى أين ستذهب."



وعلى الرغم من أن فرقة العمل الجديدة تقدم عرضًا للوحدة - والذي يرمز إليه تصنيفها على أنها عملية حارس الرخاء - إلا أن الضغط يتصاعد على إدارة بايدن لبذل المزيد من الجهد. ووفقا لأحد المصادر، تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن التسامح مع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة.



وقال كوري شاكي، مدير السياسة الخارجية والدفاع في معهد أمريكان إنتربرايز: "لقد قام الحوثيون بحق بقياس مدى تحمل إدارة بايدن للمخاطر، وهو منخفض للغاية". "هذا مثال آخر على قيام الولايات المتحدة بتحريك القوات للإشارة إلى الالتزام عندما لا نكون ملتزمين في الواقع."



لكن التهديد بإثارة صراع أوسع لا يزال قائما، بما في ذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي حصلت على مساعدة عسكرية أمريكية في جهودها لهزيمة الحوثيين في الحرب الأهلية في اليمن. وفي عام 2019، أعلن المسلحون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة بدون طيار وصاروخ أدى لفترة وجيزة إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط.



ودعا السيناتور روجر ويكر، أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى اتخاذ إجراء أمريكي أكثر عدوانية يوم الاثنين. وقال "ما الذي ستحققه فرقة العمل بالضبط؟" مضيفاً: "إن التهديد المستمر الذي يواجه البحارة الأمريكيين وحرية الملاحة يمكن أن يؤدي قريبًا إلى كارثة ما لم تتصرف إدارة بايدن بالحزم الذي تفتقر إليه بشدة حتى الآن".

