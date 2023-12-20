أمريكا والناتو و44 دولة بينها اليمن يدينون تدخلات الحوثيين في حرية الملاحة بشبه الجزيرة والبحر الأحمر

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، ومجموعة من 44 دولة بينها اليمن، يوم الثلاثاء، تدخلات الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية بمحيط شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر.



وقال بيان صادر نشره الاتحاد الأوروبي، "إن الهجمات العديدة التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك الهجمات في 3 ديسمبر/كانون الأول ضد ثلاث سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر متصلة بـ 14 دولة، تهدد التجارة الدولية والأمن البحري".



وأضاف أن "استيلاء الحوثيين على سفينة جالاكسي ليدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني واحتجاز طاقمها الدولي المكون من 25 فردا - والذين ما زالوا محتجزين ظلما - أمر مروع".



وتابع: "مثل هذا السلوك يهدد أيضًا حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الأساسية إلى الوجهات والسكان في جميع أنحاء العالم".



وشجع الموقعون على البيان "جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين. حيث لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي طالت العديد من الدول خارج نطاق الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".



ودعا البيان الحوثيين مرة أخرى إلى إطلاق سراح طاقم وسفينة جالاكسي ليدر على الفور ووقف الهجمات الإضافية على السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".



ووقع على البيان، الممثل الأعلى جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والأمين العام ينس ستولتنبرغ نيابة عن حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، واليابان، واليمن، وكوريا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وليبيريا، وجزر الباهاما.

