خلافات بين وزير الخدمة المدنية ومحافظ أبين على خلفية قرار تعيين قيادي في قوات الانتقالي مديراً لهيئة التأمينات (وثائق)

علم "يمن شباب نت"، من مصدر مطلع، عن نشوب خلافات بين وزير الخدمة المدنية ومحافظ محافظة أبين، على خلفية قرار غير قانوني أصدره الأول.



وقال المصدر، إن الخلافات نشبت على خلفية قيام وزير الخدمة المدينة المحسوب على الانتقالي عبدالناصر الوالي بإقالة مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين، وتعيين شخصية عسكرية بدلاً عنه.



وأضاف المصدر ـالذي تحفظ عن ذكر اسمه ـ، أن الوزير الوالي قالم بتعيين العميد نبيل محمد شيخ، الذي كان يشغل مدير القوى البشرية بألوية الدعم والاسناد التابع لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، عينه مديراً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع أبين.



وأوضح أن هذا التعيين قوبل بالرفض من قبل محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم والسلطة المحلية بالمحافظة، معتبرين ذلك تجاوزا لصلاحيات السلطة المحلية بالمحافظة.



ومن جهتها أعلنت قيادات ومشايخ محافظة أبين، أمس الثلاثاء، تأييدها لموقف محافظ محافظة أبين، متهمين الوزير الوالي بمحاولة اشغال الخلافات بين أبناء أبين والمجلس الانتقالي الجنوبي.



ودعت في بلاغ لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، أبناء محافظة أبين إلى اجتماع موسع اليوم الأربعاء للخروج بقرار موحد قالت إن "عبدالناصر الوالي سوف يتحمل نتائجه".



تجدر الإشارة إلى أن قرار تعيين مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في فروع المحافظات يجب أن يكون من قبل رئيس الوزراء بترشيح من المحافظ، ما يعني أن قرار الوالي مخالفا للقوانين السارية.



