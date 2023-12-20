عُمدة المدينة يمني - مدينة أمريكية تطلق اسم "فلسطين" على أحد شوارعها في رسالة تضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت بلدية مدينة أمريكية، اسم "فلسطين" على أحد شوارعها في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال موقع "يمنيز أوف أمريكا"، إن مجلس بلدية هامترامك الأميركية، أطلقت اسم "فلسطين" على أحد شوارع المدينة.



وأضاف أن البلدية يتولى منصب عمدتها اليمني الأمريكي "أمير غالب"، وأن وغالبية أعضاء مجلسها البلدي مسلمين.



وأشار الموقع إلى أن منظمات يهودية انتقدت هذا الاجراء في تصريحات للصحافة المحلية، وقال الحاخام سيمحا تولوين، من مركز التعليم اليهودي ديترويت، إن "تسمية شارع بشارع فلسطين يظهر أن هامترامك تدعم الإرهاب، ويمنح ذلك الإرهابيين الدعم الذي يحتاجونه".



وطوال الأسابيع الماضية، شهدت عدة مدن أمريكية تظاهرات كبيرة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والدعم اللامحدود للإدارة الأمريكية لإسرائيل، وطالبت بوقف فوري للحرب.



ولليوم الـ 75 يواصل الاحتلال الإسرائيل حرباً مدمرة على غزة، مخلفا حتى الآن 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

