شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الذهب الأحمر .. نوع من التوابل يصل سعر الكيلو الواحد منه الى 3500 دولار وله فوائد مدهشة لن تتوقع بعضها ( تعرف عليه الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعتبر الزعفران أغلى أنواع التوابل في العالم، إذ تتراوح أرباح مشروع زراعته بين 3500 إلى 16000 دولار للكيلو غرام الواحد تبعاً لنوعيته وجودته، فهو يوفر عوائد جيدة رغم كلفة عمالته العالية.

كل ما تحتاجه عن مشروع زراعة الزعفرات في المقال التالي.

كثافة الزعفران

الكثافة الأفضل لزراعة بصيلات الزعفران بحسب المختصين هي المتراوحة بين 50 إلى 70 بصيلة في المتر المربع الواحد، حوالي 3 إلى 5 طن في الهكتار الواحد.

خطوات بدء مشروع زراعة الزعفران

تهيئة التربةيجب حرث الأرض وتجهيزها بشكل جيد لتوفير التهوئة اللازمة، ثم تسوى التربة وتعمل خطوط ترابية يفصل بينها 20 سم.

وتوضع أنابيب السقي بالتقطير وهي أفضل طريقة لسقي الزعفران فهي تضمن وصول الماء إلى جميع البصيلات.

الأسمدة لا يحتاج إلى كمية كبيرة من السماد، ويكتفى بكمية من الأسمدة العضوية، وينصح المختصين عدم استخدام الأسمدة الكيميائية فهي تضر بالانتاجية.

السقي

تختلف عدد مرات السقي حسب التربة والمنطقة والشهر، ولكنه لا يحتاج إلى كمية مياه كبيرة، بل يحتاج إلى اهتمام كبير.

حماية منتوج الزعفران

ينبغي إزالة النباتات والحشرات الضارة باستمرار، لضمان نمو أوراق و أزهار جيدة.

والمرحلة الأصعب، هي قطف الأزهار، فهي تتطلب الإتقان والخبرة و الصبر.

ويجب قطاف الأزهار في الصباح قبل شروق الشمس، بهدف الحصول على أزهار متفتحة.

معدل إنتاج مشروع الزعفران

تشير جدوى مشروع زراعة الزعفران أنّ إنتاجية الهكتار الواحد غالباً تكون أقل في العام الأول من المشروع إذ تنتج 6 كيلوغرام أو أقل للهكتار الواحد.

تزداد في العام الثاني فتتراوح بين 10و 15 كيلو غرام إذا تم توفير كافة الظروف والاحتياجات المطلوبة لنجاح المشروع.

كل 4,000 زهرة تنتج حوالي 28 غرام من الزعفران التجاري.

وللحصول على أجود أنواع الزعفران يجب قطافه يدوياّ لكنها تعتبر عملية صعبة وتحتاج إلى حوالي 400-450 ساعة لإنتاج 1 كجم من الزعفران.

كما أن مدخلات العمالة العالية تجعل التوابل باهظة الثمن، وقد وضعت معايير دولية شديدة تضمن جودة الزعفران والحفاظ عليه..