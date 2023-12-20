شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة الحياة والشباب الدائم.. معجزة في هذه النبتة الطبيعية لن تتخيل قيمتها الثمينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثبتت الدراسات والبحوث العلمية دور نبات المورينجا في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، من خلال احتوائه على خصائص طبية ممتازة تعمل على شد تجاعيد الوجه، حيث تعتبر المورينجا واحدة من أكثر النباتات المميزة، ويمكن استخدام جميع أجزاء النبات تقريباً سواء كانت الأوراق أو البذور أو الزهور أو السيقان أو الجذور، ويعد كل جزء منه مصدراً غذائياً وله خصائص علاجية تحارب الجزيئات الحرة الضارة.

خلطة المورينجا لتأخير الشيخوخة

تحتوي أوراق نبات المورينجا على تركيز عال من المركبات المضادة للشيخوخة، مما يقلل من آثار العمليات المؤكسدة والالتهابات الضارة، في حين أنها تحتوي على مركبات بوليفينول وفيتامين سي وفيتامين ج، ومركبات بيتا كاروتين ومواد كيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، وهذه مكونات تحضير وصفة المورينجا لتأخير الشيجوجه

طريقة التحضير

تعتبر أوراق شاي المورينجا هي الجزء الأكثر استخداما في نبات المورينجا، حيث يمكن تجفيفها وطحنها للحصول على مسحوق مستخلص المورينجا طويل المفعول المركز، وبدلاً من ذلك يمكنك حزم كبسولات المورينجا واستخدامها كمكمل غذائي، بينما يمكن صنع الشاي من أوراق المورينجا واستخدامها ماسك طبيعي للبشرة لتأخير الشيخوخة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اخلطي مسحوق المورينجا والعسل لعمل عجينة سميكة.

خلطة المورينجا لتأخير الشيخوخةإذا كان المعجون سميكاً جداً، فيمكن تخفيفه بإضافة بضع قطرات من ماء الورد.

خلطة المورينجا لتأخير الشيخوخة

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام قناع ماسك شاي المورينجا على البشرة لشد التجاعيد حسب ما يلي: