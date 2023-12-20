شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي مدير عام الشرطة السياحية وحماية الاثار العميد ركن عبدالله عبد النبى موسى شريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للاحصاء في العاصمة عدن :

التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء عبدالله معطي اليوم في مبنى الجهاز المركزي للاحصاء بمدير عام الشرطة السياحية وحماية الاثار العميد بالعميد الركن عبدالله عبدالنبى موسى شريم.

تم خلال اللقاء مناقشة النقص في البيانات المتعلقة بالسياحة وكيفية معالجة هذا الامر بما يضمن بناء قاعدة بيانات متكاملة تضمن تدفق البيانات بشكب منتظم ودقيق للجهاز المركزي للاحصاء.

وفي الختام شكرت رئيس الجهاز مدير عام الشرطة السياحية في الجمهورية على تجاوبه واهتمامه .