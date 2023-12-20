وجه بتكريمهم.. العليمي لمنتخب الناشئين: فوزكم وحّد اليمن وصنع فرحًا شعبيًا كبيرًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، بالمنتخب الوطني للناشئين بعد فوزه في بطولة غرب آسيا العاشرة للمرة الثانية في تاريخه.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة غرب اسيا التي استضافتها سلطنة عمان ابتداء من 11 ديسمبر الجاري.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، منتخب الناشئين بالفوز الغالي في البطولة الاسيوية كإنجاز كروي جديد للمنتخبات الوطنية، رغم كل ظروف الحرب القاهرة.

وقال الرئيس للناشئين: "ان فوزهم الكبير صنع فرحا شعبيا عارما، ووحد اليمنيين حول اهمية الابداع، وإطلاق الحريات للطاقات الشبابية في مختلف المنافسات كسبيل أمثل لتعزيز حضور اليمن الخلاق في محيطه الاقليمي والدولي".

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالأداء المشرف الذي ظهر بها المنتخب الوطني، كما اشاد بالروح التنافسية العالية التي تحلى بها وصيف البطولة المنتخب السعودي الشقيق.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتكريم اللائق لأبطال غرب اسيا، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة انجازات الفريق الناشئ كنواة لمنتخب كروي واعد في مختلف المحافل الرياضية.

