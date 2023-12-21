حجة..مقتل امرأة بانفجار لغم حوثي في مديرية عبس

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة ثلاثينية جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام، في منشور على صفحته بالفيسبوك، مساء أمس، أن (زينب كديش) ـفي العقد الثالث من عمرها)ـ قتلت نتيجة انفجار ‎لغم للحوثيين بالقرب من منزلها في قرية " العواء" بعزلة بني حسن في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وتواصل الألغام الحوثية بحصد أرواح المدنيين، متسببة بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب، وسط تحذيرات حقوقية وأممية عن مخاطر ذلك على حياة ومستقبل الأجيال.

