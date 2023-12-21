اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية شمال غرب مدينة تعز.



وأضاف في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك، أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبهة الدفاع الجوي.



وأشار المركز إلى أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة التسلل.



وكثفت مليشيا الحوثي خلال الأيام والأسابيع الأخيرة من عملياتها العدائية باتجاه مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز التي تحاصرها المليشيا منذ تسع سنوات، وذلك بالتزامن مع جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

