صحة تعز: إصابة ستة أشخاص نتيجة الرصاص الراجع جراء احتفالات فوز منتخب الناشئين بكأس غرب آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ستة أشخاص على الأقل بينهم أطفال ونساء، برصاص راجع في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، نتيجة الاحتفالات الشعبية بفوز منتخبنا الوطني للناشئين بكأس غرب آسيا، مساء أمس الأربعاء.



وقال بلاغ صادر عن غرفة عمليات مكتب الصحة في تعز، إن مدينة تعز بمديرياتها الثلاث سجلت ست حالات إصابات برصاص راجع الليلة الماضية، دون تسجيل وفيات.



وأوضحت أن من بين حالات الإصابة طفل وطفلة وامرأة.



وذكر البلاغ أن المصابين هم (شمسان محمد ثابت شمسان ـ 19 عاماً، ومصطفى أمين قائد ثابت ـ 18 عاماً، وداليه منصور علي عثمان ـ 13 عاماً، وحسام عبدالرحمن قائد ـ 17 عاماً، وأمينة عبده حسان ـ 22 عاماً، ومنصر عبدالله محمد عبدالله 31 عاماً).



يشار إلى أن كل المدن اليمنية شهدت مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم احتفالات واسعة بعد فوز منتخبنا الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا على حساب نظيره السعودي، وخلال الاحتفالات أطلق المواطنون وبشكل مكثف وعشوائي الرصاص الحي تعبيراً عن الفرحة رغم تحذيرات السلطات من تداعيات ذلك على سلامة المواطنين.

