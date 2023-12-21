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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للصلع .. خلطة صاروخية ضعيها ساعتين علي الشعر ولن تصدقي طول وكثافة وجمال شعرك من أول أسبوع

هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر والتخلص من التساقط وإنبات الفراغات الموجودة في مقدمة الرأس وتطويل الشعر بشكل جنوني وسوف نوضح وصفة القرنفل من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

١٢ حبة قرنفل.

١٠ حبات ثوم. شامبو.

بلسم.

ملعقة بن.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر عبوة الشامبو التي نستخدمها في الاستحمام ونضع بها حبات القرنفل والثوم.

نحضر عبوة البلسم ونضع بها القهوة .

نغلق العبوتين ولا نستخدمهم حتى اليوم التالي.

نقوم باستخدام الشامبو نغسل الشعر به ونتركه لمدة ١٠ دقائق على الشعر ثم نشطفه بالماء.

نضع البلسم ونتركه لمدة ١٠ دقائق على الشعر ثم نشطفه.

سوف نلاحظ مدى توقف التساقط وإنبات الفراغات في وقت قصير وتعد تلك الوصفة من أنسب الوصفات لتطويل الشعر

وصفة الاسبرين لتطويل الشعر

يعد الاسبرين من الوصفات المستخدمة لتطويل الشعر وله فاعلية كبيرة وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرص أسبرين.

ربع كوب ماء.

شامبو.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع مقدار الشامبو الذي نستخدمه في غسل الشعر.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بغسل الشعر بها.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة فعالة لتطويل الشعر في وقت قصير.

سوف نلاحظ إنباب الفراغات وتطويل الشعر في وقت قياسي.

يعمل الملح أيضا على تنشيط الد